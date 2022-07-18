Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал увеличить бюджетное финансирование подготовки IT-специалистов - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/putin-1803230232.html
Путин призвал увеличить бюджетное финансирование подготовки IT-специалистов
Путин призвал увеличить бюджетное финансирование подготовки IT-специалистов - РИА Новости, 18.07.2022
Путин призвал увеличить бюджетное финансирование подготовки IT-специалистов
Требуется наращивать усилия по увеличению бюджетного финансирования подготовки IT-специалистов и инженеров, расширить программы обновления учебного и... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:07
2022-07-18T15:23
россия
общество
владимир путин
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803226647_13:339:3050:2047_1920x0_80_0_0_24e79bd1f52478e2f6edbf12e23a480c.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Требуется наращивать усилия по увеличению бюджетного финансирования подготовки IT-специалистов и инженеров, расширить программы обновления учебного и лабораторного оборудования, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам.По его словам, необходимо повысить качество подготовки инженерных и IT-специалистов, так как без выхода на новое качество подготовки кадров, у страны не будет технологического будущего. И начинаться эта работа, по мнению президента, должна уже в школе."По оценкам Минцифры России к 2024 году дефицит квалифицированных кадров в IT-сфере может достичь миллиона человек, в новых условиях растет спрос и на современно, качественно подготовленных инженеров. Отмечу, что сегодня они тоже находятся в большом дефиците", - сказал Путин.Он добавил, что в вузах количество ребят, которые поступают на инженерные специальности, все-таки заметно растет, но все равно требует увеличить бюджетное финансирование подготовки таких специалистов."Очевидно, что требуется значительно увеличить бюджетное финансирование подготовки таких специалистов. Правда, мы это уже делаем, но, судя по прогнозам, нужно делать и дальше, и наращивать эти усилия, расширить программы обновления учебного и лабораторного оборудования, развития университетских кампусов, ремонта общежитий", - сказал Путин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220707/it-spetsialisty-1801029637.html
https://ria.ru/20220622/zakon-1797265990.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803226647_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_b73871064cb746e75c792a1fe97589ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, владимир путин, навигатор абитуриента
15:07 18.07.2022 (обновлено: 15:23 18.07.2022)
 
Путин призвал увеличить бюджетное финансирование подготовки IT-специалистов

Президент Путин призвал увеличить финансирование подготовки IT-специалистов и инженеров

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Требуется наращивать усилия по увеличению бюджетного финансирования подготовки IT-специалистов и инженеров, расширить программы обновления учебного и лабораторного оборудования, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По его словам, необходимо повысить качество подготовки инженерных и IT-специалистов, так как без выхода на новое качество подготовки кадров, у страны не будет технологического будущего. И начинаться эта работа, по мнению президента, должна уже в школе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 18:17В мире
"Дома лучше". Путин прокомментировал отъезд IT-специалистов из России
"По оценкам Минцифры России к 2024 году дефицит квалифицированных кадров в IT-сфере может достичь миллиона человек, в новых условиях растет спрос и на современно, качественно подготовленных инженеров. Отмечу, что сегодня они тоже находятся в большом дефиците", - сказал Путин.
Он добавил, что в вузах количество ребят, которые поступают на инженерные специальности, все-таки заметно растет, но все равно требует увеличить бюджетное финансирование подготовки таких специалистов.
"Очевидно, что требуется значительно увеличить бюджетное финансирование подготовки таких специалистов. Правда, мы это уже делаем, но, судя по прогнозам, нужно делать и дальше, и наращивать эти усилия, расширить программы обновления учебного и лабораторного оборудования, развития университетских кампусов, ремонта общежитий", - сказал Путин.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 12:59
Совфед одобрил закон о ВНЖ для иностранных IT-специалистов
 
РоссияОбществоВладимир ПутинНавигатор абитуриента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала