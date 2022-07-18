https://ria.ru/20220718/putin-1803230232.html

Путин призвал увеличить бюджетное финансирование подготовки IT-специалистов

Путин призвал увеличить бюджетное финансирование подготовки IT-специалистов - РИА Новости, 18.07.2022

Путин призвал увеличить бюджетное финансирование подготовки IT-специалистов

Требуется наращивать усилия по увеличению бюджетного финансирования подготовки IT-специалистов и инженеров, расширить программы обновления учебного и... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:07

2022-07-18T15:07

2022-07-18T15:23

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общество

владимир путин

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Требуется наращивать усилия по увеличению бюджетного финансирования подготовки IT-специалистов и инженеров, расширить программы обновления учебного и лабораторного оборудования, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам.По его словам, необходимо повысить качество подготовки инженерных и IT-специалистов, так как без выхода на новое качество подготовки кадров, у страны не будет технологического будущего. И начинаться эта работа, по мнению президента, должна уже в школе."По оценкам Минцифры России к 2024 году дефицит квалифицированных кадров в IT-сфере может достичь миллиона человек, в новых условиях растет спрос и на современно, качественно подготовленных инженеров. Отмечу, что сегодня они тоже находятся в большом дефиците", - сказал Путин.Он добавил, что в вузах количество ребят, которые поступают на инженерные специальности, все-таки заметно растет, но все равно требует увеличить бюджетное финансирование подготовки таких специалистов."Очевидно, что требуется значительно увеличить бюджетное финансирование подготовки таких специалистов. Правда, мы это уже делаем, но, судя по прогнозам, нужно делать и дальше, и наращивать эти усилия, расширить программы обновления учебного и лабораторного оборудования, развития университетских кампусов, ремонта общежитий", - сказал Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220707/it-spetsialisty-1801029637.html

https://ria.ru/20220622/zakon-1797265990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, владимир путин, навигатор абитуриента