https://ria.ru/20220718/putin-1803225663.html

Путин призвал озвучить конкретные решения по нацпроектам

Путин призвал озвучить конкретные решения по нацпроектам - РИА Новости, 18.07.2022

Путин призвал озвучить конкретные решения по нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин призвал участников совета по стратегическому развитию и нацпроектам представить конкретные решения, которые могут быть реализованы в РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:56

2022-07-18T14:56

2022-07-18T14:56

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал участников совета по стратегическому развитию и нацпроектам представить конкретные решения, которые могут быть реализованы в ближайшее время."Хотел бы, конечно, сегодня услышать и подробные сообщения, доклады по каждому из обозначенных направлений, но прошу не перечислять то, что сделано - сделано только на бумаге. Ну, вы знаете: чисто формальные вещи - укрепление нормативной базы, законы, другие нормативные акты, постановления, ход согласования различных документов. Это все интересно только для нас с вами", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Президент призвал участников совета озвучить четкие решения, которые могут быть реализованы в ближайшее время."Нужны четкие, конкретные, ясные решения, которые уже в самое ближайшее время можно реализовать на деле. Давайте так и сориентируемся на то, как будем работать сегодня", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220718/sotskontrakt-1803217503.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин