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Путин призвал озвучить конкретные решения по нацпроектам - РИА Новости, 18.07.2022
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Путин призвал озвучить конкретные решения по нацпроектам
Путин призвал озвучить конкретные решения по нацпроектам - РИА Новости, 18.07.2022
Путин призвал озвучить конкретные решения по нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин призвал участников совета по стратегическому развитию и нацпроектам представить конкретные решения, которые могут быть реализованы в РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:56
2022-07-18T14:56
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал участников совета по стратегическому развитию и нацпроектам представить конкретные решения, которые могут быть реализованы в ближайшее время."Хотел бы, конечно, сегодня услышать и подробные сообщения, доклады по каждому из обозначенных направлений, но прошу не перечислять то, что сделано - сделано только на бумаге. Ну, вы знаете: чисто формальные вещи - укрепление нормативной базы, законы, другие нормативные акты, постановления, ход согласования различных документов. Это все интересно только для нас с вами", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Президент призвал участников совета озвучить четкие решения, которые могут быть реализованы в ближайшее время."Нужны четкие, конкретные, ясные решения, которые уже в самое ближайшее время можно реализовать на деле. Давайте так и сориентируемся на то, как будем работать сегодня", - добавил Путин.
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экономика, владимир путин
14:56 18.07.2022
 
Путин призвал озвучить конкретные решения по нацпроектам

Президент Путин призвал озвучить решения по нацпроектам, которые можно быстро реализовать

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал участников совета по стратегическому развитию и нацпроектам представить конкретные решения, которые могут быть реализованы в ближайшее время.
"Хотел бы, конечно, сегодня услышать и подробные сообщения, доклады по каждому из обозначенных направлений, но прошу не перечислять то, что сделано - сделано только на бумаге. Ну, вы знаете: чисто формальные вещи - укрепление нормативной базы, законы, другие нормативные акты, постановления, ход согласования различных документов. Это все интересно только для нас с вами", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент призвал участников совета озвучить четкие решения, которые могут быть реализованы в ближайшее время.
"Нужны четкие, конкретные, ясные решения, которые уже в самое ближайшее время можно реализовать на деле. Давайте так и сориентируемся на то, как будем работать сегодня", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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