https://ria.ru/20220718/putin-1803212516.html
Россия не может развиваться в отрыве от всего мира, заявил Путин
Россия не может развиваться в отрыве от всего мира, заявил Путин - РИА Новости, 18.07.2022
Россия не может развиваться в отрыве от всего мира, заявил Путин
Россия не может оторванно от всего мира развиваться, но так и не будет, несмотря на санкции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:22
2022-07-18T14:22
2022-07-18T16:33
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия не может оторванно от всего мира развиваться, но так и не будет, несмотря на санкции, заявил президент РФ Владимир Путин."Ясно, что мы не можем оторванно от всего мира развиваться, но так и не будет. В современном мире невозможно вот так всё, знаете, циркулем обвести и выставить огромный забор, это просто невозможно", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции, говоря об ограничениях, которые вводятся Западом против России.
https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803213645.html
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: Россия не будет оторвана от всего мира
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет оторвана от всего мира. Об этом глава государства сообщил во время совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
2022-07-18T14:22
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
14:22 18.07.2022 (обновлено: 16:33 18.07.2022)
Россия не может развиваться в отрыве от всего мира, заявил Путин
Президент Путин: Россия не может развиваться в отрыве от всего мира