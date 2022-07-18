Рейтинг@Mail.ru
Россия не может развиваться в отрыве от всего мира, заявил Путин - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/putin-1803212516.html
Россия не может развиваться в отрыве от всего мира, заявил Путин
Россия не может развиваться в отрыве от всего мира, заявил Путин - РИА Новости, 18.07.2022
Россия не может развиваться в отрыве от всего мира, заявил Путин
Россия не может оторванно от всего мира развиваться, но так и не будет, несмотря на санкции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:22
2022-07-18T16:33
общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803255662_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b6883836da5a83b6333317b635f5196.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия не может оторванно от всего мира развиваться, но так и не будет, несмотря на санкции, заявил президент РФ Владимир Путин."Ясно, что мы не можем оторванно от всего мира развиваться, но так и не будет. В современном мире невозможно вот так всё, знаете, циркулем обвести и выставить огромный забор, это просто невозможно", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции, говоря об ограничениях, которые вводятся Западом против России.
https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803213645.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: Россия не будет оторвана от всего мира
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет оторвана от всего мира. Об этом глава государства сообщил во время совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
2022-07-18T14:22
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803255662_226:0:1666:1080_1920x0_80_0_0_f236a7ed0b1a9862679d254e80ec632c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
14:22 18.07.2022 (обновлено: 16:33 18.07.2022)
 
Россия не может развиваться в отрыве от всего мира, заявил Путин

Президент Путин: Россия не может развиваться в отрыве от всего мира

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия не может оторванно от всего мира развиваться, но так и не будет, несмотря на санкции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ясно, что мы не можем оторванно от всего мира развиваться, но так и не будет. В современном мире невозможно вот так всё, знаете, циркулем обвести и выставить огромный забор, это просто невозможно", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции, говоря об ограничениях, которые вводятся Западом против России.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 14:26
Путин поручил привлекать бизнес в высокотехнологичные отрасли
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала