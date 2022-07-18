https://ria.ru/20220718/putin-1803212516.html

Россия не может развиваться в отрыве от всего мира, заявил Путин

Россия не может развиваться в отрыве от всего мира, заявил Путин - РИА Новости, 18.07.2022

Россия не может развиваться в отрыве от всего мира, заявил Путин

Россия не может оторванно от всего мира развиваться, но так и не будет, несмотря на санкции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:22

2022-07-18T14:22

2022-07-18T16:33

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия не может оторванно от всего мира развиваться, но так и не будет, несмотря на санкции, заявил президент РФ Владимир Путин."Ясно, что мы не можем оторванно от всего мира развиваться, но так и не будет. В современном мире невозможно вот так всё, знаете, циркулем обвести и выставить огромный забор, это просто невозможно", - сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции, говоря об ограничениях, которые вводятся Западом против России.

https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803213645.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: Россия не будет оторвана от всего мира Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет оторвана от всего мира. Об этом глава государства сообщил во время совета по стратегическому развитию и национальным проектам. 2022-07-18T14:22 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин