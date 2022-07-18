https://ria.ru/20220718/putin-1803171601.html
Песков пообещал, что Путин даст интервью иранским СМИ
Песков пообещал, что Путин даст интервью иранским СМИ - РИА Новости, 18.07.2022
Песков пообещал, что Путин даст интервью иранским СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что президент России Владимир Путин даст интервью иранским СМИ. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:25
2022-07-18T12:25
2022-07-18T12:25
политика
иран
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в мире
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что президент России Владимир Путин даст интервью иранским СМИ.Песков отметил, что сейчас мы постепенно выходим из периода 2-летней пандемии, "и конечно, для главы государства у нас в стране действуют особые меры предосторожности, безопасности, которые не позволяют так часто, как хотелось бы, лично общаться с представителями СМИ"."Но тем не менее, мы найдем такую возможность в перспективе. Тем более, что мы не сомневаемся, контакты на высшем уровне будут продолжаться, и Путин продолжит посещать Тегеран, президент Ирана будет и дальше приезжать в Москву, поэтому мы такую возможность обязательно найдем", - пообещал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, иран, тегеран (город), россия, в мире, владимир путин, дмитрий песков
Песков пообещал, что Путин даст интервью иранским СМИ
Пресс-секретарь президента Песков пообещал, что Путин даст интервью иранским СМИ