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Песков пообещал, что Путин даст интервью иранским СМИ - РИА Новости, 18.07.2022
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Песков пообещал, что Путин даст интервью иранским СМИ
Песков пообещал, что Путин даст интервью иранским СМИ - РИА Новости, 18.07.2022
Песков пообещал, что Путин даст интервью иранским СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что президент России Владимир Путин даст интервью иранским СМИ. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:25
2022-07-18T12:25
политика
иран
тегеран (город)
россия
в мире
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что президент России Владимир Путин даст интервью иранским СМИ.Песков отметил, что сейчас мы постепенно выходим из периода 2-летней пандемии, "и конечно, для главы государства у нас в стране действуют особые меры предосторожности, безопасности, которые не позволяют так часто, как хотелось бы, лично общаться с представителями СМИ"."Но тем не менее, мы найдем такую возможность в перспективе. Тем более, что мы не сомневаемся, контакты на высшем уровне будут продолжаться, и Путин продолжит посещать Тегеран, президент Ирана будет и дальше приезжать в Москву, поэтому мы такую возможность обязательно найдем", - пообещал Песков.
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иран
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политика, иран, тегеран (город), россия, в мире, владимир путин, дмитрий песков
12:25 18.07.2022
 
Песков пообещал, что Путин даст интервью иранским СМИ

Пресс-секретарь президента Песков пообещал, что Путин даст интервью иранским СМИ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что президент России Владимир Путин даст интервью иранским СМИ.
"У меня нет сомнений, что такое интервью мы организуем. Мы обязательно попросим президента Путина предоставить иранским журналистам такую возможность", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24" в интервью Гостелерадио Ирана.
Песков отметил, что сейчас мы постепенно выходим из периода 2-летней пандемии, "и конечно, для главы государства у нас в стране действуют особые меры предосторожности, безопасности, которые не позволяют так часто, как хотелось бы, лично общаться с представителями СМИ".
"Но тем не менее, мы найдем такую возможность в перспективе. Тем более, что мы не сомневаемся, контакты на высшем уровне будут продолжаться, и Путин продолжит посещать Тегеран, президент Ирана будет и дальше приезжать в Москву, поэтому мы такую возможность обязательно найдем", - пообещал Песков.
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