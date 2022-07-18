https://ria.ru/20220718/putin-1803171601.html

Песков пообещал, что Путин даст интервью иранским СМИ

Песков пообещал, что Путин даст интервью иранским СМИ - РИА Новости, 18.07.2022

Песков пообещал, что Путин даст интервью иранским СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что президент России Владимир Путин даст интервью иранским СМИ. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:25

2022-07-18T12:25

2022-07-18T12:25

политика

иран

тегеран (город)

россия

в мире

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что президент России Владимир Путин даст интервью иранским СМИ.Песков отметил, что сейчас мы постепенно выходим из периода 2-летней пандемии, "и конечно, для главы государства у нас в стране действуют особые меры предосторожности, безопасности, которые не позволяют так часто, как хотелось бы, лично общаться с представителями СМИ"."Но тем не менее, мы найдем такую возможность в перспективе. Тем более, что мы не сомневаемся, контакты на высшем уровне будут продолжаться, и Путин продолжит посещать Тегеран, президент Ирана будет и дальше приезжать в Москву, поэтому мы такую возможность обязательно найдем", - пообещал Песков.

https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803136518.html

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тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, иран, тегеран (город), россия, в мире, владимир путин, дмитрий песков