Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с Хаменеи во время визита в Тегеран - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/putin-1803166930.html
Путин встретится с Хаменеи во время визита в Тегеран
Путин встретится с Хаменеи во время визита в Тегеран - РИА Новости, 18.07.2022
Путин встретится с Хаменеи во время визита в Тегеран
Президент России Владимир Путин встретится с верховным лидером Ирана Али Хаменеи во время визита в Тегеран, сообщил пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:12
2022-07-18T12:34
в мире
владимир путин
иран
али хаменеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8fdae461b272649ad3f5c188f609fc5c.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с верховным лидером Ирана Али Хаменеи во время визита в Тегеран, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."У нашего президента запланировано две встречи, точнее, даже три встречи - это переговоры с президентом (Ирана Ибрахимом) Раиси, с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом, и также президент нанесет визит верховному правителю Ирана Али Хаменеи. Мы надеемся, что это будет очень насыщенный диалог", - сказал Песков в интервью Гостелерадио Ирана, которое было показано в эфире "Россия 24".
https://ria.ru/20220718/valyuta-1803166379.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_5e9679ffd0638e67552fcd999a0b8115.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, иран, али хаменеи
12:12 18.07.2022 (обновлено: 12:34 18.07.2022)
 
Путин встретится с Хаменеи во время визита в Тегеран

Песков: Путин встретится с Хаменеи во время визита в Тегеран

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с верховным лидером Ирана Али Хаменеи во время визита в Тегеран, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"У нашего президента запланировано две встречи, точнее, даже три встречи - это переговоры с президентом (Ирана Ибрахимом) Раиси, с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом, и также президент нанесет визит верховному правителю Ирана Али Хаменеи. Мы надеемся, что это будет очень насыщенный диалог", - сказал Песков в интервью Гостелерадио Ирана, которое было показано в эфире "Россия 24".
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
12:11
Россия и Иран отойдут от практики применения доллара, заявил Песков
 
В миреВладимир ПутинИранАли Хаменеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала