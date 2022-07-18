https://ria.ru/20220718/putin-1803166930.html

Путин встретится с Хаменеи во время визита в Тегеран

Путин встретится с Хаменеи во время визита в Тегеран - РИА Новости, 18.07.2022

Путин встретится с Хаменеи во время визита в Тегеран

Президент России Владимир Путин встретится с верховным лидером Ирана Али Хаменеи во время визита в Тегеран, сообщил пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:12

2022-07-18T12:12

2022-07-18T12:34

в мире

владимир путин

иран

али хаменеи

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с верховным лидером Ирана Али Хаменеи во время визита в Тегеран, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."У нашего президента запланировано две встречи, точнее, даже три встречи - это переговоры с президентом (Ирана Ибрахимом) Раиси, с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом, и также президент нанесет визит верховному правителю Ирана Али Хаменеи. Мы надеемся, что это будет очень насыщенный диалог", - сказал Песков в интервью Гостелерадио Ирана, которое было показано в эфире "Россия 24".

https://ria.ru/20220718/valyuta-1803166379.html

иран

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, иран, али хаменеи