https://ria.ru/20220718/putin-1803166930.html
Путин встретится с Хаменеи во время визита в Тегеран
Путин встретится с Хаменеи во время визита в Тегеран - РИА Новости, 18.07.2022
Путин встретится с Хаменеи во время визита в Тегеран
Президент России Владимир Путин встретится с верховным лидером Ирана Али Хаменеи во время визита в Тегеран, сообщил пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:12
2022-07-18T12:12
2022-07-18T12:34
в мире
владимир путин
иран
али хаменеи
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с верховным лидером Ирана Али Хаменеи во время визита в Тегеран, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."У нашего президента запланировано две встречи, точнее, даже три встречи - это переговоры с президентом (Ирана Ибрахимом) Раиси, с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом, и также президент нанесет визит верховному правителю Ирана Али Хаменеи. Мы надеемся, что это будет очень насыщенный диалог", - сказал Песков в интервью Гостелерадио Ирана, которое было показано в эфире "Россия 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, иран, али хаменеи
12:12 18.07.2022 (обновлено: 12:34 18.07.2022)
Путин встретится с Хаменеи во время визита в Тегеран
Песков: Путин встретится с Хаменеи во время визита в Тегеран