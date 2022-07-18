https://ria.ru/20220718/ptakha-1803172342.html

Жена Птахи развелась с ним сразу после рождения дочери

Жена Птахи развелась с ним сразу после рождения дочери - РИА Новости, 18.07.2022

Жена Птахи развелась с ним сразу после рождения дочери

Жена рэпера Птахи (Давида Нуриева) Лана Реутова объявила о разводе спустя три месяца после рождения дочери. Причиной стали подозрения исполнителя в изменах. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:52

2022-07-18T12:52

2022-07-18T12:52

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Жена рэпера Птахи (Давида Нуриева) Лана Реутова объявила о разводе спустя три месяца после рождения дочери. Причиной стали подозрения исполнителя в изменах.Первая измена, по словам Ланы, произошла несколько лет назад.Она добавила, что ощущает пустоту и растерянность, но попросила подписчиков не жалеть ее. Девушка также сообщила, что не станет препятствовать общению Птахи с дочерью.У пары родилась девочка Сияна 11 апреля 2022 года. У Птахи также есть взрослая дочь Николь от предыдущих отношений. Девушка участвовала в шоу "Пацанки", где призналась, что не общается с отцом: по ее словам, Птаха бросил ее, когда ей было три года.

https://ria.ru/20220718/yudashkina-1803142418.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес