https://ria.ru/20220718/ptakha-1803172342.html
Жена Птахи развелась с ним сразу после рождения дочери
Жена Птахи развелась с ним сразу после рождения дочери - РИА Новости, 18.07.2022
Жена Птахи развелась с ним сразу после рождения дочери
Жена рэпера Птахи (Давида Нуриева) Лана Реутова объявила о разводе спустя три месяца после рождения дочери. Причиной стали подозрения исполнителя в изменах. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:52
2022-07-18T12:52
2022-07-18T12:52
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Жена рэпера Птахи (Давида Нуриева) Лана Реутова объявила о разводе спустя три месяца после рождения дочери. Причиной стали подозрения исполнителя в изменах.Первая измена, по словам Ланы, произошла несколько лет назад.Она добавила, что ощущает пустоту и растерянность, но попросила подписчиков не жалеть ее. Девушка также сообщила, что не станет препятствовать общению Птахи с дочерью.У пары родилась девочка Сияна 11 апреля 2022 года. У Птахи также есть взрослая дочь Николь от предыдущих отношений. Девушка участвовала в шоу "Пацанки", где призналась, что не общается с отцом: по ее словам, Птаха бросил ее, когда ей было три года.
https://ria.ru/20220718/yudashkina-1803142418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
Жена Птахи развелась с ним сразу после рождения дочери
Жена рэпера Птахи Лана Реутова развелась с ним сразу после рождения дочери
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Жена рэпера Птахи (Давида Нуриева) Лана Реутова объявила о разводе спустя три месяца после рождения дочери. Причиной стали подозрения исполнителя в изменах.
"Как же мне было сложно принять это решение длинною в девять лет, но мне просто не оставили выбора. Я подала на развод. Я искренне любила, но продолжать все то, что у нас есть, не хочу", – призналась девушка.
Первая измена, по словам Ланы, произошла несколько лет назад.
"Нас не стало в тот день, когда Д первый раз изменил мне, а это произошло много лет назад и не заканчивалось по сей день. Все это время я изо всех сил старалась не верить, не видеть, не слышать, не понимать и, конечно же, простить и дать еще и еще шанс", – продолжила Реутова.
Она добавила, что ощущает пустоту и растерянность, но попросила подписчиков не жалеть ее. Девушка также сообщила, что не станет препятствовать общению Птахи с дочерью.
У пары родилась
девочка Сияна 11 апреля 2022 года. У Птахи также есть взрослая дочь Николь от предыдущих отношений. Девушка участвовала в шоу "Пацанки", где призналась, что не общается с отцом: по ее словам, Птаха бросил ее, когда ей было три года.