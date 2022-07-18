Рейтинг@Mail.ru
Жена Птахи развелась с ним сразу после рождения дочери - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220718/ptakha-1803172342.html
Жена Птахи развелась с ним сразу после рождения дочери
Жена Птахи развелась с ним сразу после рождения дочери - РИА Новости, 18.07.2022
Жена Птахи развелась с ним сразу после рождения дочери
Жена рэпера Птахи (Давида Нуриева) Лана Реутова объявила о разводе спустя три месяца после рождения дочери. Причиной стали подозрения исполнителя в изменах. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:52
2022-07-18T12:52
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154887/34/1548873440_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ca0b934af13f641633829b1866da99e4.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Жена рэпера Птахи (Давида Нуриева) Лана Реутова объявила о разводе спустя три месяца после рождения дочери. Причиной стали подозрения исполнителя в изменах.Первая измена, по словам Ланы, произошла несколько лет назад.Она добавила, что ощущает пустоту и растерянность, но попросила подписчиков не жалеть ее. Девушка также сообщила, что не станет препятствовать общению Птахи с дочерью.У пары родилась девочка Сияна 11 апреля 2022 года. У Птахи также есть взрослая дочь Николь от предыдущих отношений. Девушка участвовала в шоу "Пацанки", где призналась, что не общается с отцом: по ее словам, Птаха бросил ее, когда ей было три года.
https://ria.ru/20220718/yudashkina-1803142418.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154887/34/1548873440_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_fa4996918bbd58fdab4e941d930a74ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, шоу-бизнес
12:52 18.07.2022
 
Жена Птахи развелась с ним сразу после рождения дочери

Жена рэпера Птахи Лана Реутова развелась с ним сразу после рождения дочери

© АГН "Москва" / Сергей КиселевРэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев)
Рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев) - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Жена рэпера Птахи (Давида Нуриева) Лана Реутова объявила о разводе спустя три месяца после рождения дочери. Причиной стали подозрения исполнителя в изменах.

"Как же мне было сложно принять это решение длинною в девять лет, но мне просто не оставили выбора. Я подала на развод. Я искренне любила, но продолжать все то, что у нас есть, не хочу", – призналась девушка.

Первая измена, по словам Ланы, произошла несколько лет назад.

"Нас не стало в тот день, когда Д первый раз изменил мне, а это произошло много лет назад и не заканчивалось по сей день. Все это время я изо всех сил старалась не верить, не видеть, не слышать, не понимать и, конечно же, простить и дать еще и еще шанс", – продолжила Реутова.

Она добавила, что ощущает пустоту и растерянность, но попросила подписчиков не жалеть ее. Девушка также сообщила, что не станет препятствовать общению Птахи с дочерью.
У пары родилась девочка Сияна 11 апреля 2022 года. У Птахи также есть взрослая дочь Николь от предыдущих отношений. Девушка участвовала в шоу "Пацанки", где призналась, что не общается с отцом: по ее словам, Птаха бросил ее, когда ей было три года.
Марина Юдашкина с внучкой
10:34Шоубиз
Жена Юдашкина показала новорожденную внучку
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала