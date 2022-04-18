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У рэпера Птахи родилась дочь - РИА Новости, 18.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220418/ptakha-1784150121.html
У рэпера Птахи родилась дочь
У рэпера Птахи родилась дочь - РИА Новости, 18.04.2022
У рэпера Птахи родилась дочь
Рэпер Птаха (Давид Нуриев) стал отцом во второй раз. Девочку ему родила возлюбленная по имени Лана. Исполнитель поделился кадрами с выписки из роддома в... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:19
2022-04-18T17:19
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рэпер Птаха (Давид Нуриев) стал отцом во второй раз. Девочку ему родила возлюбленная по имени Лана. Исполнитель поделился кадрами с выписки из роддома в социальных сетях.На кадрах видно, как довольная девушка в ярко-розовом свитере выносит сверток с малышкой. Позади идут ее знакомые и сам артист с букетом цветов.У Птахи также есть взрослая дочь Николь от предыдущих отношений. Девушка участвовала в шоу "Пацанки", где призналась, что не общается с отцом: по ее словам, Птаха бросил ее, когда ей было три года.Исполнитель стал успешным благодаря участию в группе Centr, которая существовала в 2004 – 2016 годах. По словам Птахи, коллектив распался из-за конфликта с другим участником – рэпером Гуфом и его девушкой Айзой.
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знаменитости, шоу-бизнес
17:19 18.04.2022
 
У рэпера Птахи родилась дочь

Рэпер Птаха стал отцом во второй раз

© АГН "Москва" / Никеричев АндрейРэп-исполнитель Птаха
Рэп-исполнитель Птаха - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© АГН "Москва" / Никеричев Андрей
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рэпер Птаха (Давид Нуриев) стал отцом во второй раз. Девочку ему родила возлюбленная по имени Лана. Исполнитель поделился кадрами с выписки из роддома в социальных сетях.

"Снова отец! Люблю ее!" – написал рэпер.

На кадрах видно, как довольная девушка в ярко-розовом свитере выносит сверток с малышкой. Позади идут ее знакомые и сам артист с букетом цветов.

"Здоровья новорожденному ангелочку", "Поздравляю с лялькой", "Давид, с пополнением вас", – поздравили пару подписчики.

У Птахи также есть взрослая дочь Николь от предыдущих отношений. Девушка участвовала в шоу "Пацанки", где призналась, что не общается с отцом: по ее словам, Птаха бросил ее, когда ей было три года.
Исполнитель стал успешным благодаря участию в группе Centr, которая существовала в 2004 – 2016 годах. По словам Птахи, коллектив распался из-за конфликта с другим участником – рэпером Гуфом и его девушкой Айзой.
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