https://ria.ru/20220418/ptakha-1784150121.html
У рэпера Птахи родилась дочь
У рэпера Птахи родилась дочь - РИА Новости, 18.04.2022
У рэпера Птахи родилась дочь
Рэпер Птаха (Давид Нуриев) стал отцом во второй раз. Девочку ему родила возлюбленная по имени Лана. Исполнитель поделился кадрами с выписки из роддома в... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:19
2022-04-18T17:19
2022-04-18T17:19
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рэпер Птаха (Давид Нуриев) стал отцом во второй раз. Девочку ему родила возлюбленная по имени Лана. Исполнитель поделился кадрами с выписки из роддома в социальных сетях.На кадрах видно, как довольная девушка в ярко-розовом свитере выносит сверток с малышкой. Позади идут ее знакомые и сам артист с букетом цветов.У Птахи также есть взрослая дочь Николь от предыдущих отношений. Девушка участвовала в шоу "Пацанки", где призналась, что не общается с отцом: по ее словам, Птаха бросил ее, когда ей было три года.Исполнитель стал успешным благодаря участию в группе Centr, которая существовала в 2004 – 2016 годах. По словам Птахи, коллектив распался из-за конфликта с другим участником – рэпером Гуфом и его девушкой Айзой.
https://ria.ru/20211222/guf-1764848964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
У рэпера Птахи родилась дочь
Рэпер Птаха стал отцом во второй раз
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рэпер Птаха (Давид Нуриев) стал отцом во второй раз. Девочку ему родила возлюбленная по имени Лана. Исполнитель поделился кадрами с выписки из роддома в социальных сетях.
"Снова отец! Люблю ее!" – написал рэпер.
На кадрах видно, как довольная девушка в ярко-розовом свитере выносит сверток с малышкой. Позади идут ее знакомые и сам артист с букетом цветов.
"Здоровья новорожденному ангелочку", "Поздравляю с лялькой", "Давид, с пополнением вас", – поздравили пару подписчики.
У Птахи также есть взрослая дочь Николь от предыдущих отношений. Девушка участвовала в шоу "Пацанки", где призналась, что не общается с отцом: по ее словам, Птаха бросил ее, когда ей было три года.
Исполнитель стал успешным благодаря участию в группе Centr, которая существовала в 2004 – 2016 годах. По словам Птахи, коллектив распался
из-за конфликта с другим участником – рэпером Гуфом и его девушкой Айзой.