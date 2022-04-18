https://ria.ru/20220418/ptakha-1784150121.html

У рэпера Птахи родилась дочь

У рэпера Птахи родилась дочь - РИА Новости, 18.04.2022

У рэпера Птахи родилась дочь

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) стал отцом во второй раз. Девочку ему родила возлюбленная по имени Лана. Исполнитель поделился кадрами с выписки из роддома в... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:19

2022-04-18T17:19

2022-04-18T17:19

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Рэпер Птаха (Давид Нуриев) стал отцом во второй раз. Девочку ему родила возлюбленная по имени Лана. Исполнитель поделился кадрами с выписки из роддома в социальных сетях.На кадрах видно, как довольная девушка в ярко-розовом свитере выносит сверток с малышкой. Позади идут ее знакомые и сам артист с букетом цветов.У Птахи также есть взрослая дочь Николь от предыдущих отношений. Девушка участвовала в шоу "Пацанки", где призналась, что не общается с отцом: по ее словам, Птаха бросил ее, когда ей было три года.Исполнитель стал успешным благодаря участию в группе Centr, которая существовала в 2004 – 2016 годах. По словам Птахи, коллектив распался из-за конфликта с другим участником – рэпером Гуфом и его девушкой Айзой.

https://ria.ru/20211222/guf-1764848964.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес