https://ria.ru/20220718/probuzhdenie-1803112186.html
Россиянам дали совет, как начать легко просыпаться по утрам
Россиянам дали совет, как начать легко просыпаться по утрам - РИА Новости, 18.07.2022
Россиянам дали совет, как начать легко просыпаться по утрам
Кто вы – "сова" или "жаворонок" – определяется при рождении. Это зависит от факторов, на которые мы не в силах повлиять, и поменять свой хронотип практически... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T03:18
2022-07-18T03:18
2022-07-18T03:18
общество
здоровье - общество
сон
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Кто вы – "сова" или "жаворонок" – определяется при рождении. Это зависит от факторов, на которые мы не в силах повлиять, и поменять свой хронотип практически невозможно. Однако облегчить ранее пробуждение вполне реально, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ Татьяна Григорьева.По словам эксперта, нужно прежде всего найти правильную мотивацию для раннего подъема. Необходимо помнить, что здоровый сон – это основа бодрого дня.Григорьева также отмечает, что для раннего подъема нужно как можно быстрее засыпать. Эксперт советует перед сном проветривать комнату в течение 15 минут, отказываться от плотного позднего ужина, быть физически активным в течение дня. После пробуждения следует выпить стакан воды и открыть шторы. Валяться в кровати после звонка будильника не рекомендуется.
https://ria.ru/20220220/son-1773971622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, сон
Россиянам дали совет, как начать легко просыпаться по утрам
Врач Григорьева посоветовала россиянам как можно быстрее засыпать для легкого пробуждения