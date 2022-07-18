Рейтинг@Mail.ru
Россиянам дали совет, как начать легко просыпаться по утрам - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/probuzhdenie-1803112186.html
Россиянам дали совет, как начать легко просыпаться по утрам
Россиянам дали совет, как начать легко просыпаться по утрам - РИА Новости, 18.07.2022
Россиянам дали совет, как начать легко просыпаться по утрам
Кто вы – "сова" или "жаворонок" – определяется при рождении. Это зависит от факторов, на которые мы не в силах повлиять, и поменять свой хронотип практически... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T03:18
2022-07-18T03:18
общество
здоровье - общество
сон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575926241_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_ed511b57d60009704d54c6f10bc2f09c.jpg
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Кто вы – "сова" или "жаворонок" – определяется при рождении. Это зависит от факторов, на которые мы не в силах повлиять, и поменять свой хронотип практически невозможно. Однако облегчить ранее пробуждение вполне реально, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ Татьяна Григорьева.По словам эксперта, нужно прежде всего найти правильную мотивацию для раннего подъема. Необходимо помнить, что здоровый сон – это основа бодрого дня.Григорьева также отмечает, что для раннего подъема нужно как можно быстрее засыпать. Эксперт советует перед сном проветривать комнату в течение 15 минут, отказываться от плотного позднего ужина, быть физически активным в течение дня. После пробуждения следует выпить стакан воды и открыть шторы. Валяться в кровати после звонка будильника не рекомендуется.
https://ria.ru/20220220/son-1773971622.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575926241_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_2492ce245e9d5cae663447faf0975d03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, сон
03:18 18.07.2022
 
Россиянам дали совет, как начать легко просыпаться по утрам

Врач Григорьева посоветовала россиянам как можно быстрее засыпать для легкого пробуждения

© Depositphotos / piotr_marcinskiПробуждение
Пробуждение - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Depositphotos / piotr_marcinski
Пробуждение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Кто вы – "сова" или "жаворонок" – определяется при рождении. Это зависит от факторов, на которые мы не в силах повлиять, и поменять свой хронотип практически невозможно. Однако облегчить ранее пробуждение вполне реально, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ Татьяна Григорьева.
По словам эксперта, нужно прежде всего найти правильную мотивацию для раннего подъема. Необходимо помнить, что здоровый сон – это основа бодрого дня.
Женщина с телефоном в кровати - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 23:37
Врач назвала простой способ улучшить сон
Григорьева также отмечает, что для раннего подъема нужно как можно быстрее засыпать. Эксперт советует перед сном проветривать комнату в течение 15 минут, отказываться от плотного позднего ужина, быть физически активным в течение дня. После пробуждения следует выпить стакан воды и открыть шторы. Валяться в кровати после звонка будильника не рекомендуется.
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоСон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала