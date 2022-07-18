https://ria.ru/20220718/priroda-1803306874.html

Кубань увеличит площадь особых природных территорий на 120 тысяч гектаров

Кубань увеличит площадь особых природных территорий на 120 тысяч гектаров - РИА Новости, 18.07.2022

Кубань увеличит площадь особых природных территорий на 120 тысяч гектаров

Краснодарский край увеличит площадь региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на 120 тысяч гектаров до конца 2023 года, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T18:42

2022-07-18T18:42

2022-07-18T18:42

краснодарский край

общество

краснодарский край

вениамин кондратьев

природа

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КРАСНОДАР, 18 июл - РИА Новости. Краснодарский край увеличит площадь региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на 120 тысяч гектаров до конца 2023 года, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.По данным администрации региона, на сегодняшний день в регионе 350 подобных ООПТ, которые занимают свыше 500 тысяч гектаров. Губернатор обсудил развитие зеленых зон на совещании со своими заместителями, руководителями профильных ведомств и экологами."Согласно региональной схеме развития ООПТ необходимо взять под охрану еще 9 территорий площадью более 120 тысяч гектаров. Мы должны торопиться, иначе рискуем потерять уникальную природу Кубани. Эту работу нужно завершить до конца 2023 года, после чего начнем разработку новой схемы. При этом важно помнить, что постановления о создании таких территорий – только первый шаг. В дальнейшем надо обеспечить режим их охраны", – приводит пресс-служба администрации края слова Кондратьева в своем сообщении.По словам замгубернатора региона Сергея Болдина, в Краснодарском крае определены 419 особо охраняемых природных территорий. 7 из них – федерального значения, 350 – регионального и 62 – местного. "В 2022 году в работе уже находится 6 проектов постановлений о создании новых ООПТ регионального значения. Одна из них – природная рекреационная зона "Успенские соленые озера" площадью более 930 гектаров. Документы по ней уже направлены на подпись. Остальные находятся в разной степени согласования. Еще по 3 территориям подготавливают материалы, обосновывающие их создание", – отметил Болдин. Он пояснил, что речь идет о прибрежном природном комплексе "Тешебс" в Геленджике, дендрологическом парке "Якорная щель" в Сочи и природном парке "Урупский" в Отрадненском и Успенском районах.

https://ria.ru/20220627/zapovednik-1798485052.html

https://ria.ru/20211203/krasnodar-1762113808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, краснодарский край, вениамин кондратьев, природа