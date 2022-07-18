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Немецкой экономике вынесли "сокрушительный приговор" - РИА Новости, 18.07.2022
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Немецкой экономике вынесли "сокрушительный приговор"
Немецкой экономике вынесли "сокрушительный приговор" - РИА Новости, 18.07.2022
Немецкой экономике вынесли "сокрушительный приговор"
Текущий энергетический кризис стал причиной "сокрушительного приговора" для будущего немецкой экономики, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T03:47
2022-07-18T03:47
в мире
германия
россия
япония
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Текущий энергетический кризис стал причиной "сокрушительного приговора" для будущего немецкой экономики, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.По данным британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst &amp; Young, Германия больше не представлена в топ-100 компаний с наибольшей капитализацией, в то время как в 2007 году в этом списке находилось семь немецких фирм, указывает DWN.Таким образом рынок капитала "выносит будущему немецкой экономики сокрушительный приговор", и главная причина такого развития событий — энергетический кризис, говорится в статье. ФРГ является самой энергоемкой промышленной площадкой в мире, при этом ситуацию усугубляет и то, что экспортная модель страны очень чутко реагирует на угрозу рецессии на мировом рынке.Как отмечает издание, из-за чрезвычайно амбициозного плана по переходу на альтернативные источники энергии Германия страдает от запредельных цен на электричество. Помимо этого, на ситуацию влияет и средний возраст населения с показателем 47,8 года, что является вторым местом в мире после Японии, а в плане размеров подоходного налога, трат на социальное страхование и регуляторных расходов с ФРГ не сможет конкурировать ни одна другая страна.Указанные факторы подталкивают компании к переносу своих производственных объектов в другие страны. Кроме того, производительность труда в Германии в последние 20 лет растет довольно медленно, а тренд на снижение реальной заработной платы наблюдался еще до пика инфляции.При этом похожие трудности испытывают, хоть и в меньшей степени, и другие страны Европы, резюмирует издание.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220718/gaz-1803110408.html
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в мире, германия, россия, япония
03:47 18.07.2022
 
Немецкой экономике вынесли "сокрушительный приговор"

DWN: энергокризис стал "сокрушительным приговором" для экономики Германии

© AP Photo / Michael SohnГазовая электростанция Lichterfelde в Берлине
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газовая электростанция Lichterfelde в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Текущий энергетический кризис стал причиной "сокрушительного приговора" для будущего немецкой экономики, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
По данным британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young, Германия больше не представлена в топ-100 компаний с наибольшей капитализацией, в то время как в 2007 году в этом списке находилось семь немецких фирм, указывает DWN.
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Таким образом рынок капитала "выносит будущему немецкой экономики сокрушительный приговор", и главная причина такого развития событий — энергетический кризис, говорится в статье. ФРГ является самой энергоемкой промышленной площадкой в мире, при этом ситуацию усугубляет и то, что экспортная модель страны очень чутко реагирует на угрозу рецессии на мировом рынке.
Как отмечает издание, из-за чрезвычайно амбициозного плана по переходу на альтернативные источники энергии Германия страдает от запредельных цен на электричество. Помимо этого, на ситуацию влияет и средний возраст населения с показателем 47,8 года, что является вторым местом в мире после Японии, а в плане размеров подоходного налога, трат на социальное страхование и регуляторных расходов с ФРГ не сможет конкурировать ни одна другая страна.
Указанные факторы подталкивают компании к переносу своих производственных объектов в другие страны. Кроме того, производительность труда в Германии в последние 20 лет растет довольно медленно, а тренд на снижение реальной заработной платы наблюдался еще до пика инфляции.
При этом похожие трудности испытывают, хоть и в меньшей степени, и другие страны Европы, резюмирует издание.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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