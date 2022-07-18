https://ria.ru/20220718/priamure-1803130465.html

Свыше 400 грузовиков проехали по мосту с Китаем в Приамурье за первый месяц

Свыше 400 грузовиков проехали по мосту с Китаем в Приамурье за первый месяц - РИА Новости, 18.07.2022

Свыше 400 грузовиков проехали по мосту с Китаем в Приамурье за первый месяц

Свыше 400 грузовиков пересекли границу по международному мосту через Амур Благовещенск - Хэйхэ (КНР) за первый месяц его работы, сообщило правительство Амурской РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T09:27

2022-07-18T09:27

2022-07-18T09:27

амурская область

экономика

василий орлов (губернатор)

китай

хэйхэ

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июл - РИА Новости. Свыше 400 грузовиков пересекли границу по международному мосту через Амур Благовещенск - Хэйхэ (КНР) за первый месяц его работы, сообщило правительство Амурской области.Грузовое движение по международному автомобильному мосту Благовещенск (Россия) – Хэйхэ (Китай) через реку Амур было открыто 10 июня."Мы видим заинтересованность предприятий в экспорте и импорте через новый автомобильный пункт пропуска "Кани-Курган". Движение набирает обороты, за первый месяц работы по международному мосту через Амур границу пересекли 412 грузовиков. В последние две недели количество автомобилей растёт", - приводят власти слова губернатора Василия Орлова.Он отметил, что в Благовещенск из Хэйхэ доставили картон для производства упаковки пищевых продуктов, двери, обувь, канцелярские товары, запасные части и шины. В Китай отправили пиломатериалы, сухое молоко, косметику и другие товары.Всего грузовики перевезли 289 контейнеров.По данным властей региона, на пункте пропуска совершенствуют сервис и информирование участников внешнеэкономической деятельности и перевозчиков о возможностях для экспортеров, владельцев грузов и водителей. Для предотвращения очередей на государственной границе работает электронная очередь. Регистрация и оформление на электронной площадке бесплатное.Также с 18 июля вступило в силу постановление правительства РФ, которое позволяет совершать таможенные операции, связанные с прибытием, досмотром товаров и машин, в непосредственной близости от МАПП "Кани-Курган" на складском комплексе ООО "ТЛТ Кани-Курган". Такая мера при интенсивности перевозок ускорит процесс совершения таможенных процедур, отмечают в правительствеДлина моста - 1080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части – 11 метров. Сам мост от пролета до пролета – 18,2 метра. Общая протяженность мостового перехода – около 20 километров. Сюда входят 6 километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую.Согласно техническому заданию, по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.

https://ria.ru/20220705/kontrol-1800296246.html

https://ria.ru/20220706/sotrudnichestvo-1800784078.html

китай

хэйхэ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, василий орлов (губернатор), китай, хэйхэ, россия