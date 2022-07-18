Рейтинг@Mail.ru
Проект о торговле рецептурными препаратами могут внести в Госдуму летом - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/preparaty-1803266161.html
Проект о торговле рецептурными препаратами могут внести в Госдуму летом
Проект о торговле рецептурными препаратами могут внести в Госдуму летом - РИА Новости, 18.07.2022
Проект о торговле рецептурными препаратами могут внести в Госдуму летом
Законопроект об эксперименте с дистанционной торговлей рецептурными лекарственными препаратами может быть внесен в Госдуму РФ в августе, заявила вице-премьер РФ РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:50
2022-07-18T17:09
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575477638_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3112e79920f407aeba16a00d0fe4d9d3.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Законопроект об эксперименте с дистанционной торговлей рецептурными лекарственными препаратами может быть внесен в Госдуму РФ в августе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Действительно, подготовлен законопроект, действительно, в этом законопроекте сделаны изъятия по препаратам, которые не могут свободно обращаться, осталось досогласовать это... И если это согласование пройдет в том числе со стороны Минэкономразвития, то тогда этот законопроект в августе будет внесен в Государственную Думу", - сказала Голикова в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам с президентом страны в режиме видеоконференции.Как отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, проект закона об эксперименте был подготовлен Министерством экономического развития."С нашей стороны там списки препаратов, которые разрешены будут к эксперименту в продаже, поскольку мы не можем все разрешить, вы прекрасно знаете эту проблематику", - пояснил министр.
https://ria.ru/20220705/diabet-1800212172.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575477638_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_891e1653d38ba4defdf25442f65bba14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), здоровье - общество
16:50 18.07.2022 (обновлено: 17:09 18.07.2022)
 
Проект о торговле рецептурными препаратами могут внести в Госдуму летом

Голикова: проект о дистанционной торговле рецептурными препаратами могут внести в ГД летом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Продажа лекарств в аптеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Законопроект об эксперименте с дистанционной торговлей рецептурными лекарственными препаратами может быть внесен в Госдуму РФ в августе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Действительно, подготовлен законопроект, действительно, в этом законопроекте сделаны изъятия по препаратам, которые не могут свободно обращаться, осталось досогласовать это... И если это согласование пройдет в том числе со стороны Минэкономразвития, то тогда этот законопроект в августе будет внесен в Государственную Думу", - сказала Голикова в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам с президентом страны в режиме видеоконференции.
Как отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, проект закона об эксперименте был подготовлен Министерством экономического развития.
"С нашей стороны там списки препаратов, которые разрешены будут к эксперименту в продаже, поскольку мы не можем все разрешить, вы прекрасно знаете эту проблематику", - пояснил министр.
Участок проверки объема и наличия механических включений в цехе по производству генно-инженерного инсулина - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 08:00
От инсулина до глюкометров. Как санкции ударили по диабетикам
 
Госдума РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала