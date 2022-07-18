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Проект о торговле рецептурными препаратами могут внести в Госдуму летом

Проект о торговле рецептурными препаратами могут внести в Госдуму летом - РИА Новости, 18.07.2022

Проект о торговле рецептурными препаратами могут внести в Госдуму летом

Законопроект об эксперименте с дистанционной торговлей рецептурными лекарственными препаратами может быть внесен в Госдуму РФ в августе, заявила вице-премьер РФ РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:50

2022-07-18T16:50

2022-07-18T17:09

госдума рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Законопроект об эксперименте с дистанционной торговлей рецептурными лекарственными препаратами может быть внесен в Госдуму РФ в августе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Действительно, подготовлен законопроект, действительно, в этом законопроекте сделаны изъятия по препаратам, которые не могут свободно обращаться, осталось досогласовать это... И если это согласование пройдет в том числе со стороны Минэкономразвития, то тогда этот законопроект в августе будет внесен в Государственную Думу", - сказала Голикова в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам с президентом страны в режиме видеоконференции.Как отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, проект закона об эксперименте был подготовлен Министерством экономического развития."С нашей стороны там списки препаратов, которые разрешены будут к эксперименту в продаже, поскольку мы не можем все разрешить, вы прекрасно знаете эту проблематику", - пояснил министр.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), здоровье - общество