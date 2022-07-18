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Проект о торговле рецептурными препаратами могут внести в Госдуму летом
Проект о торговле рецептурными препаратами могут внести в Госдуму летом - РИА Новости, 18.07.2022
Проект о торговле рецептурными препаратами могут внести в Госдуму летом
Законопроект об эксперименте с дистанционной торговлей рецептурными лекарственными препаратами может быть внесен в Госдуму РФ в августе, заявила вице-премьер РФ РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:50
2022-07-18T16:50
2022-07-18T17:09
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Законопроект об эксперименте с дистанционной торговлей рецептурными лекарственными препаратами может быть внесен в Госдуму РФ в августе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Действительно, подготовлен законопроект, действительно, в этом законопроекте сделаны изъятия по препаратам, которые не могут свободно обращаться, осталось досогласовать это... И если это согласование пройдет в том числе со стороны Минэкономразвития, то тогда этот законопроект в августе будет внесен в Государственную Думу", - сказала Голикова в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам с президентом страны в режиме видеоконференции.Как отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, проект закона об эксперименте был подготовлен Министерством экономического развития."С нашей стороны там списки препаратов, которые разрешены будут к эксперименту в продаже, поскольку мы не можем все разрешить, вы прекрасно знаете эту проблематику", - пояснил министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), здоровье - общество
16:50 18.07.2022 (обновлено: 17:09 18.07.2022)
Проект о торговле рецептурными препаратами могут внести в Госдуму летом
Голикова: проект о дистанционной торговле рецептурными препаратами могут внести в ГД летом