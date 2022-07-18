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В Москве на якутском празднике Ысыах гостям подадут суп и строганину

В Москве на якутском празднике Ысыах гостям подадут суп и строганину - РИА Новости, 18.07.2022

В Москве на якутском празднике Ысыах гостям подадут суп и строганину

Домашним супом и строганиной угостят участников якутского национального праздника Ысыах, который пройдёт 30 июля в парке Коломенское в Москве, сообщил шеф-повар РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:34

2022-07-18T17:34

2022-07-18T17:39

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Домашним супом и строганиной угостят участников якутского национального праздника Ысыах, который пройдёт 30 июля в парке Коломенское в Москве, сообщил шеф-повар мероприятия Николай Атласов.По словам Андрея Федотова, постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте РФ, празднование Ысыаха в 2022 году пройдёт в шестнадцатый раз, организацией праздника занимается Намский улус Якутии."Буду готовить простой домашний суп из мяса, второе блюдо - строганина. Все просто, но мясо для супа будет из Намского улуса, поэтому у него будет особенный вкус", - сказал Атласов на пресс-конференции, посвящённой праздничным мероприятиям.По информации замглавы Намского улуса Марии Игнатьевой, гостей празднования ожидают спортивные мероприятия, в том числе соревнование по мас-рестлингу. Гости смогут познакомиться с якутскими национальными обрядами и поучаствовать в конкурсах народных костюмов и фольклора."Что касается изюминки этого Ысыаха, то, конечно, это финиш конного перехода", - отметил Федотов.По словам участника перехода - якутского коневода Дугуйдана Винокурова, - лошади, на которых он проделал путь более 11 тысяч километров от Оймяконского улуса до Москвы, будут представлены на празднике в Коломенском.Федотов рассказал о ещё одном мероприятии, которое не входит в традиционную программу празднования. В этом году две деревянные коновязи сэргэ, установленные в Коломенском в 2007 году, будут заменены на новые из инновационного материала. Сэргэ в Якутии считаются символом гостеприимства и единства."Три года назад праздник, по подсчетам руководства Коломенского, собрал более 10 тысяч участников. Думаем, в этом году будет больше, потому что три года ждали люди", - добавил постпред Якутии.

https://ria.ru/20220711/indiya-1801770520.html

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общество, москва, намский улус, россия, ысыах