https://ria.ru/20220718/prazdnik-1803284883.html
В Москве на якутском празднике Ысыах гостям подадут суп и строганину
В Москве на якутском празднике Ысыах гостям подадут суп и строганину - РИА Новости, 18.07.2022
В Москве на якутском празднике Ысыах гостям подадут суп и строганину
Домашним супом и строганиной угостят участников якутского национального праздника Ысыах, который пройдёт 30 июля в парке Коломенское в Москве, сообщил шеф-повар РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:34
2022-07-18T17:34
2022-07-18T17:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
намский улус
россия
ысыах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149727/10/1497271092_0:283:2054:1438_1920x0_80_0_0_f086a88244fe31d6d86569ed79333d12.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Домашним супом и строганиной угостят участников якутского национального праздника Ысыах, который пройдёт 30 июля в парке Коломенское в Москве, сообщил шеф-повар мероприятия Николай Атласов.По словам Андрея Федотова, постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте РФ, празднование Ысыаха в 2022 году пройдёт в шестнадцатый раз, организацией праздника занимается Намский улус Якутии."Буду готовить простой домашний суп из мяса, второе блюдо - строганина. Все просто, но мясо для супа будет из Намского улуса, поэтому у него будет особенный вкус", - сказал Атласов на пресс-конференции, посвящённой праздничным мероприятиям.По информации замглавы Намского улуса Марии Игнатьевой, гостей празднования ожидают спортивные мероприятия, в том числе соревнование по мас-рестлингу. Гости смогут познакомиться с якутскими национальными обрядами и поучаствовать в конкурсах народных костюмов и фольклора."Что касается изюминки этого Ысыаха, то, конечно, это финиш конного перехода", - отметил Федотов.По словам участника перехода - якутского коневода Дугуйдана Винокурова, - лошади, на которых он проделал путь более 11 тысяч километров от Оймяконского улуса до Москвы, будут представлены на празднике в Коломенском.Федотов рассказал о ещё одном мероприятии, которое не входит в традиционную программу празднования. В этом году две деревянные коновязи сэргэ, установленные в Коломенском в 2007 году, будут заменены на новые из инновационного материала. Сэргэ в Якутии считаются символом гостеприимства и единства."Три года назад праздник, по подсчетам руководства Коломенского, собрал более 10 тысяч участников. Думаем, в этом году будет больше, потому что три года ждали люди", - добавил постпред Якутии.
https://ria.ru/20220711/indiya-1801770520.html
https://ria.ru/20210911/moskva-1749652826.html
москва
намский улус
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149727/10/1497271092_0:254:2054:1795_1920x0_80_0_0_54bb8b6088523cfd9349443d6e382c8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, намский улус, россия, ысыах
17:34 18.07.2022 (обновлено: 17:39 18.07.2022)
В Москве на якутском празднике Ысыах гостям подадут суп и строганину
Домашним супом и строганиной угостят участников якутского праздника Ысыах в Москве
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Домашним супом и строганиной угостят участников якутского национального праздника Ысыах, который пройдёт 30 июля в парке Коломенское в Москве, сообщил шеф-повар мероприятия Николай Атласов.
По словам Андрея Федотова, постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте РФ
, празднование Ысыаха в 2022 году пройдёт в шестнадцатый раз, организацией праздника занимается Намский улус Якутии.
"Буду готовить простой домашний суп из мяса, второе блюдо - строганина. Все просто, но мясо для супа будет из Намского улуса
, поэтому у него будет особенный вкус", - сказал Атласов на пресс-конференции, посвящённой праздничным мероприятиям.
По информации замглавы Намского улуса Марии Игнатьевой, гостей празднования ожидают спортивные мероприятия, в том числе соревнование по мас-рестлингу. Гости смогут познакомиться с якутскими национальными обрядами и поучаствовать в конкурсах народных костюмов и фольклора.
"Что касается изюминки этого Ысыаха, то, конечно, это финиш конного перехода", - отметил Федотов.
По словам участника перехода - якутского коневода Дугуйдана Винокурова, - лошади, на которых он проделал путь более 11 тысяч километров от Оймяконского улуса
до Москвы
, будут представлены на празднике в Коломенском.
Федотов рассказал о ещё одном мероприятии, которое не входит в традиционную программу празднования. В этом году две деревянные коновязи сэргэ, установленные в Коломенском в 2007 году, будут заменены на новые из инновационного материала. Сэргэ в Якутии считаются символом гостеприимства и единства.
"Три года назад праздник, по подсчетам руководства Коломенского, собрал более 10 тысяч участников. Думаем, в этом году будет больше, потому что три года ждали люди", - добавил постпред Якутии.