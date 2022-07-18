17:11 18.07.2022 (обновлено: 18:03 18.07.2022)
Стивен Кинг пообещал пранкерам помочь с историей о "жестоких русских"
Стивен Кинг пообещал пранкерам, представившимся Зеленским, помочь в информационной войне
© AP Photo / Mark LennihanСтивен Кинг
© AP Photo / Mark Lennihan
Стивен Кинг. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Американский писатель-фантаст Стивен Кинг пообещал в интервью пранкерам Вовану и Лексусу, представившимся Владимиром Зеленским, помочь с историей о "жестоких русских", которую можно было бы выдать за настоящую.
Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров от имени Зеленского обратились к писателю и попросили его помочь в информационной войне.
"Если вы нам напишете ужастик, что жестокие русские могли сделать с ни в чем не повинными националистами батальона "Азов" (против бойцов подразделения в России возбуждено уголовное дело. — Прим. ред.) в подвале… Мы могли бы представить этот материал как настоящий", — сказали они Кингу.
Писатель пообещал сделать все, что от него зависит.
"Очень важно показывать это всему миру, чтобы весь мир каждый день следил за новостями с Украины, нельзя позволить другим новостям занять центральное место", — ответил Кинг.
Пранкеры под видом Зеленского также договорились с ним о роли в новой экранизации его романа "Оно".
"Я мечтаю сняться в фильме по вашим книгам. Пеннивайз — мой любимый герой", — заявили пранкеры.
Стивен Кинг ответил, что Пеннивайз не герой, а плохой парень.
"Если вы считаете его, так сказать, своим тотемным животным, пусть так. Когда война закончится, вы приедете, пообедаете со мной и продюсерами, и мы дадим вам роль Пеннивайза", — сказал писатель.
Кинг также назвал Зеленского "великим человеком" — наравне со Степаном Бандерой.
"У всех людей есть недостатки. Мы люди, есть вещи, которые мы делаем… Иногда это выбор из двух зол. А еще есть правильные вещи, это правильный выбор. Знаете, в целом я думаю, что Бандера — великий человек. И вы великий человек. Viva Украина!" — добавил он.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также взяли в "оперативное окружение" Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.
Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами освобождена вся территория ЛНР.
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