https://ria.ru/20220718/prankery-1803274760.html

Стивен Кинг пообещал пранкерам помочь с историей о "жестоких русских"

Стивен Кинг пообещал пранкерам помочь с историей о "жестоких русских" - РИА Новости, 18.07.2022

Стивен Кинг пообещал пранкерам помочь с историей о "жестоких русских"

Американский писатель-фантаст Стивен Кинг пообещал в интервью пранкерам Вовану и Лексусу, представившимся Владимиром Зеленским, помочь с историей о "жестоких... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:11

2022-07-18T17:11

2022-07-18T18:03

стивен кинг

алексей столяров (лексус)

украина

россия

владимир краснов (пранкер вован)

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Американский писатель-фантаст Стивен Кинг пообещал в интервью пранкерам Вовану и Лексусу, представившимся Владимиром Зеленским, помочь с историей о "жестоких русских", которую можно было бы выдать за настоящую.Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров от имени Зеленского обратились к писателю и попросили его помочь в информационной войне. "Если вы нам напишете ужастик, что жестокие русские могли сделать с ни в чем не повинными националистами батальона "Азов" (против бойцов подразделения в России возбуждено уголовное дело. — Прим. ред.) в подвале… Мы могли бы представить этот материал как настоящий", — сказали они Кингу.Писатель пообещал сделать все, что от него зависит."Очень важно показывать это всему миру, чтобы весь мир каждый день следил за новостями с Украины, нельзя позволить другим новостям занять центральное место", — ответил Кинг.Пранкеры под видом Зеленского также договорились с ним о роли в новой экранизации его романа "Оно"."Я мечтаю сняться в фильме по вашим книгам. Пеннивайз — мой любимый герой", — заявили пранкеры.Стивен Кинг ответил, что Пеннивайз не герой, а плохой парень."Если вы считаете его, так сказать, своим тотемным животным, пусть так. Когда война закончится, вы приедете, пообедаете со мной и продюсерами, и мы дадим вам роль Пеннивайза", — сказал писатель.Кинг также назвал Зеленского "великим человеком" — наравне со Степаном Бандерой. "У всех людей есть недостатки. Мы люди, есть вещи, которые мы делаем… Иногда это выбор из двух зол. А еще есть правильные вещи, это правильный выбор. Знаете, в целом я думаю, что Бандера — великий человек. И вы великий человек. Viva Украина!" — добавил он.Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск. Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил, что военные находятся в черте Соледара, а также взяли в "оперативное окружение" Северск, с которого они собираются развивать наступление на Артемовск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами освобождена вся территория ЛНР.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

стивен кинг, алексей столяров (лексус), украина, россия, владимир краснов (пранкер вован)