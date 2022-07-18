06:08 18.07.2022 (обновлено: 06:32 18.07.2022)
СМИ: в ФРГ полагают, что Россия сократит поставки по "Северному потоку"
Bild: в ФРГ полагают, что Россия полностью не возобновит поставки по "Северному потоку"
"Северный поток". Архивное фото
БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Правительство Германии полагает, что Россия не станет полностью возобновлять поставки газа по "Северному потоку" после завершения ремонта, пишет газета Bild.
По ее данным, в четверг глава ведомства канцлера Германии Вольфганг Шмидт созвал встречу с участием глав земельных администраций, темой обсуждений стал газовый кризис.
"Правительство исходит из того, что Россия после ремонта не станет полностью возобновлять поставки газа по газопроводу "Северный поток — 1", - пишет таблоид, утверждая, что ему стали известны детали прошедших обсуждений.
"Северный поток" сейчас находится на плановом техобслуживании, поставки по нему с 11 до 21 июля прекращены.
"Газпром" — основной поставщик газа в Европу — в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон уже в июле заявил, что Оттава несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Решение Канады поддержали и в США: в госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. При этом МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады.
"Газпром" 15 июля обратился к Siemens с просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти двигатель для компрессорной станции "Портовая", в компании заявили, что рассчитывают на выполнение сервисных обязательств по обслуживанию газотурбинных двигателей. В ночь на понедельник "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Канада отправила турбину Siemens для "Северного потока" в Германию в минувшее воскресенье, 17 июля. Ее перевозят самолетом, в России она должна быть к 24 июля.