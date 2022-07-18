https://ria.ru/20220718/postavki-1803116941.html

СМИ: в ФРГ полагают, что Россия сократит поставки по "Северному потоку"

СМИ: в ФРГ полагают, что Россия сократит поставки по "Северному потоку" - РИА Новости, 18.07.2022

СМИ: в ФРГ полагают, что Россия сократит поставки по "Северному потоку"

Правительство Германии полагает, что Россия не станет полностью возобновлять поставки газа по "Северному потоку" после завершения ремонта, пишет газета Bild. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T06:08

2022-07-18T06:08

2022-07-18T06:32

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БЕРЛИН, 18 июл - РИА Новости. Правительство Германии полагает, что Россия не станет полностью возобновлять поставки газа по "Северному потоку" после завершения ремонта, пишет газета Bild.По ее данным, в четверг глава ведомства канцлера Германии Вольфганг Шмидт созвал встречу с участием глав земельных администраций, темой обсуждений стал газовый кризис."Северный поток" сейчас находится на плановом техобслуживании, поставки по нему с 11 до 21 июля прекращены."Газпром" — основной поставщик газа в Европу — в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон уже в июле заявил, что Оттава несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Решение Канады поддержали и в США: в госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. При этом МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады."Газпром" 15 июля обратился к Siemens с просьбой предоставить документы, которые позволяют вывезти двигатель для компрессорной станции "Портовая", в компании заявили, что рассчитывают на выполнение сервисных обязательств по обслуживанию газотурбинных двигателей. В ночь на понедельник "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Канада отправила турбину Siemens для "Северного потока" в Германию в минувшее воскресенье, 17 июля. Ее перевозят самолетом, в России она должна быть к 24 июля.

https://ria.ru/20220712/shok-1802028520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

канада, россия, германия, в мире