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Лондон не озаботился предоставлением медпомощи Полу Ури, напомнили в МИД - РИА Новости, 18.07.2022
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Лондон не озаботился предоставлением медпомощи Полу Ури, напомнили в МИД
Лондон не озаботился предоставлением медпомощи Полу Ури, напомнили в МИД - РИА Новости, 18.07.2022
Лондон не озаботился предоставлением медпомощи Полу Ури, напомнили в МИД
Великобритания не обратилась за помощью к МККК для предоставления медицинских препаратов своему гражданину Полу Ури, при этом ему была оказана необходимая... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:45
2022-07-18T16:45
в мире
дарья морозова
андрей келин
игорь конашенков
великобритания
донецкая народная республика
украина
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Великобритания не обратилась за помощью к МККК для предоставления медицинских препаратов своему гражданину Полу Ури, при этом ему была оказана необходимая медпомощь в ДНР, где он был осужден за наемничество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Пол Ури страдал целым рядом хронических заболеваний, включая инсулинозависимый диабет. Однако Великобритания не озаботилась предоставлением для него медицинских препаратов по линии МККК. Тем не менее, необходимая врачебная помощь ему была оказана донецкими властями", - говорится в комментарии Захаровой для СМИ, размещенном на официальном сайте ведомства.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что находившийся в плену в Донецкой Народной Республике британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния от безразличия к его судьбе на родине. В связи с этим МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Глава ДНР Денис Пушилин сообщал в июне, что количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается, они пытаются покинуть Украину. В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
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великобритания
донецкая народная республика
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в мире, дарья морозова, андрей келин, игорь конашенков, великобритания, донецкая народная республика, украина, международный комитет красного креста (мккк)
16:45 18.07.2022
 
Лондон не озаботился предоставлением медпомощи Полу Ури, напомнили в МИД

Захарова: Лондон не озаботился предоставлением медпомощи Полу Ури через МККК

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Великобритания не обратилась за помощью к МККК для предоставления медицинских препаратов своему гражданину Полу Ури, при этом ему была оказана необходимая медпомощь в ДНР, где он был осужден за наемничество, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пол Ури страдал целым рядом хронических заболеваний, включая инсулинозависимый диабет. Однако Великобритания не озаботилась предоставлением для него медицинских препаратов по линии МККК. Тем не менее, необходимая врачебная помощь ему была оказана донецкими властями", - говорится в комментарии Захаровой для СМИ, размещенном на официальном сайте ведомства.
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что находившийся в плену в Донецкой Народной Республике британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния от безразличия к его судьбе на родине. В связи с этим МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Глава ДНР Денис Пушилин сообщал в июне, что количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается, они пытаются покинуть Украину. В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
16:39
Лондон политизирует смерть британского наемника в ДНР, заявили в МИД
 
В миреДарья МорозоваАндрей КелинИгорь КонашенковВеликобританияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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