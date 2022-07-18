https://ria.ru/20220718/podzhog-1803336663.html

В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ с поджогами полей с зерном

В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ с поджогами полей с зерном - РИА Новости, 18.07.2022

В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ с поджогами полей с зерном

Украинские военные, несмотря на угрозу продовольственного кризиса, устраивают провокации на сельскохозяйственных объектах, заявил начальник Национального центра РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T21:37

2022-07-18T21:37

2022-07-18T23:39

специальная военная операция на украине

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в мире

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинские военные, несмотря на угрозу продовольственного кризиса, устраивают провокации на сельскохозяйственных объектах, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.Кроме того, по его словам, в Калиновке Бахмутского района Донецкой Народной Республики на территории зернохранилища неонацисты разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных сил России, провоцируя их на ответный огонь.Таким образом, украинские подразделения создают почву, чтобы обвинить российских военных в неизбирательных ударах по гражданским объектам и создании угрозы продовольственной безопасности Украины.Подобные провокации проводятся на фоне непрекращающихся лживых обвинений со стороны Запада в адрес России в искусственном создании продовольственного кризиса в мире, продолжил Мизинцев.Он добавил, что мировое сообщество по-прежнему игнорирует эти и другие подобные факты. Начальник НЦУО в очередной раз призвал ООН, ВОЗ, Красный Крест и другие международные организации прекратить закрывать глаза на преступления киевских властей против собственного народа и оказать влияние на Киев.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

https://ria.ru/20220718/spetsoperatsiya-1803150728.html

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