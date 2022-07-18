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В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ с поджогами полей с зерном - РИА Новости, 18.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/podzhog-1803336663.html
В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ с поджогами полей с зерном
В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ с поджогами полей с зерном - РИА Новости, 18.07.2022
В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ с поджогами полей с зерном
Украинские военные, несмотря на угрозу продовольственного кризиса, устраивают провокации на сельскохозяйственных объектах, заявил начальник Национального центра РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T21:37
2022-07-18T23:39
специальная военная операция на украине
оон
воз
россия
украина
донецкая народная республика
национальный центр управления обороной рф
в мире
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинские военные, несмотря на угрозу продовольственного кризиса, устраивают провокации на сельскохозяйственных объектах, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.Кроме того, по его словам, в Калиновке Бахмутского района Донецкой Народной Республики на территории зернохранилища неонацисты разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных сил России, провоцируя их на ответный огонь.Таким образом, украинские подразделения создают почву, чтобы обвинить российских военных в неизбирательных ударах по гражданским объектам и создании угрозы продовольственной безопасности Украины.Подобные провокации проводятся на фоне непрекращающихся лживых обвинений со стороны Запада в адрес России в искусственном создании продовольственного кризиса в мире, продолжил Мизинцев.Он добавил, что мировое сообщество по-прежнему игнорирует эти и другие подобные факты. Начальник НЦУО в очередной раз призвал ООН, ВОЗ, Красный Крест и другие международные организации прекратить закрывать глаза на преступления киевских властей против собственного народа и оказать влияние на Киев.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html
https://ria.ru/20220718/spetsoperatsiya-1803150728.html
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оон, воз, россия, украина, донецкая народная республика, национальный центр управления обороной рф, в мире, вооруженные силы украины, запорожская область, николаевская область, харьковская область
21:37 18.07.2022 (обновлено: 23:39 18.07.2022)
 
В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ с поджогами полей с зерном

Минобороны: украинские боевики поджигают поля с зерном вертолетами и артиллерией

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКомбайны во время уборочной кампании в Донецкой области
Комбайны во время уборочной кампании в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Комбайны во время уборочной кампании в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинские военные, несмотря на угрозу продовольственного кризиса, устраивают провокации на сельскохозяйственных объектах, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

"В Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно осуществляют поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолетов и артиллерии", — пояснил генерал-полковник.

Кроме того, по его словам, в Калиновке Бахмутского района Донецкой Народной Республики на территории зернохранилища неонацисты разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных сил России, провоцируя их на ответный огонь.
Таким образом, украинские подразделения создают почву, чтобы обвинить российских военных в неизбирательных ударах по гражданским объектам и создании угрозы продовольственной безопасности Украины.
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Подобные провокации проводятся на фоне непрекращающихся лживых обвинений со стороны Запада в адрес России в искусственном создании продовольственного кризиса в мире, продолжил Мизинцев.
Он добавил, что мировое сообщество по-прежнему игнорирует эти и другие подобные факты. Начальник НЦУО в очередной раз призвал ООН, ВОЗ, Красный Крест и другие международные организации прекратить закрывать глаза на преступления киевских властей против собственного народа и оказать влияние на Киев.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.07.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеООНВОЗРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНациональный центр управления обороной РФВ миреВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьНиколаевская областьХарьковская область
 
 
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