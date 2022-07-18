21:37 18.07.2022 (обновлено: 23:39 18.07.2022)
В Минобороны рассказали о провокациях ВСУ с поджогами полей с зерном
Минобороны: украинские боевики поджигают поля с зерном вертолетами и артиллерией
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКомбайны во время уборочной кампании в Донецкой области
Комбайны во время уборочной кампании в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинские военные, несмотря на угрозу продовольственного кризиса, устраивают провокации на сельскохозяйственных объектах, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
"В Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно осуществляют поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолетов и артиллерии", — пояснил генерал-полковник.
Кроме того, по его словам, в Калиновке Бахмутского района Донецкой Народной Республики на территории зернохранилища неонацисты разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных сил России, провоцируя их на ответный огонь.
Таким образом, украинские подразделения создают почву, чтобы обвинить российских военных в неизбирательных ударах по гражданским объектам и создании угрозы продовольственной безопасности Украины.
Подобные провокации проводятся на фоне непрекращающихся лживых обвинений со стороны Запада в адрес России в искусственном создании продовольственного кризиса в мире, продолжил Мизинцев.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее пришлось начать для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.