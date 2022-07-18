https://ria.ru/20220718/podmoskove-1803139727.html

В Подмосковье построят складской комплекс за 150 миллионов рублей

В Подмосковье построят складской комплекс за 150 миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2022

В Подмосковье построят складской комплекс за 150 миллионов рублей

Склад на 3,5 тысячи квадратных метров построят за 150 миллионов рублей в городском округе Подольск в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства жилищной... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:21

2022-07-18T10:21

2022-07-18T10:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Склад на 3,5 тысячи квадратных метров построят за 150 миллионов рублей в городском округе Подольск в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона.Застройщиком индустриально-складского комплекса является ООО "Грейн-1". Проект поможет создать в Подмосковье 45 рабочих мест, указывается в сообщении."На территории комплекса оборудуют цех по производству межкомнатных дверей, конструкторский отдел, склад, помещения для персонала и бытовых нужд", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220718/podmoskove-1803134559.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московская область (подмосковье)