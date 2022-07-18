https://ria.ru/20220718/podmoskove-1803139727.html
В Подмосковье построят складской комплекс за 150 миллионов рублей
В Подмосковье построят складской комплекс за 150 миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2022
В Подмосковье построят складской комплекс за 150 миллионов рублей
Склад на 3,5 тысячи квадратных метров построят за 150 миллионов рублей в городском округе Подольск в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства жилищной... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:21
2022-07-18T10:21
2022-07-18T10:21
новости подмосковья
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Склад на 3,5 тысячи квадратных метров построят за 150 миллионов рублей в городском округе Подольск в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона.Застройщиком индустриально-складского комплекса является ООО "Грейн-1". Проект поможет создать в Подмосковье 45 рабочих мест, указывается в сообщении."На территории комплекса оборудуют цех по производству межкомнатных дверей, конструкторский отдел, склад, помещения для персонала и бытовых нужд", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220718/podmoskove-1803134559.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)