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В Подмосковье построят складской комплекс за 150 миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220718/podmoskove-1803139727.html
В Подмосковье построят складской комплекс за 150 миллионов рублей
В Подмосковье построят складской комплекс за 150 миллионов рублей - РИА Новости, 18.07.2022
В Подмосковье построят складской комплекс за 150 миллионов рублей
Склад на 3,5 тысячи квадратных метров построят за 150 миллионов рублей в городском округе Подольск в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства жилищной... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:21
2022-07-18T10:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Склад на 3,5 тысячи квадратных метров построят за 150 миллионов рублей в городском округе Подольск в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона.Застройщиком индустриально-складского комплекса является ООО "Грейн-1". Проект поможет создать в Подмосковье 45 рабочих мест, указывается в сообщении."На территории комплекса оборудуют цех по производству межкомнатных дверей, конструкторский отдел, склад, помещения для персонала и бытовых нужд", - говорится в сообщении.
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Дарья Буймова
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московская область (подмосковье)
10:21 18.07.2022
 

В Подмосковье построят складской комплекс за 150 миллионов рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтроительство
Строительство - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Склад на 3,5 тысячи квадратных метров построят за 150 миллионов рублей в городском округе Подольск в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона.
Застройщиком индустриально-складского комплекса является ООО "Грейн-1". Проект поможет создать в Подмосковье 45 рабочих мест, указывается в сообщении.
"На территории комплекса оборудуют цех по производству межкомнатных дверей, конструкторский отдел, склад, помещения для персонала и бытовых нужд", - говорится в сообщении.
Производство офисной и бытовой мебели в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
09:54Новости Подмосковья
Производство мебели в Подмосковье увеличилось на восемь процентов
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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