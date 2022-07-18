https://ria.ru/20220718/podderzhka-1803226095.html

Путин призвал проработать меры поддержки институтов развития

Путин призвал проработать меры поддержки институтов развития - РИА Новости, 18.07.2022

Путин призвал проработать меры поддержки институтов развития

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости мер поддержки институтов развития и отметил, что надо понять каким образом в условиях санкций это будет... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:57

2022-07-18T14:57

2022-07-18T15:24

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости мер поддержки институтов развития и отметил, что надо понять каким образом в условиях санкций это будет сделано."Здесь (в сфере институтов развития - ред.) тоже нужны какие-то системные меры поддержки - этих структур - поскольку они практически все попали под санкции, и здесь нужно понять, как мы их поддержим и чего мы от них будем ожидать", - сказал Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803168150.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин