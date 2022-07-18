https://ria.ru/20220718/podderzhka-1803226095.html
Путин призвал проработать меры поддержки институтов развития
Путин призвал проработать меры поддержки институтов развития - РИА Новости, 18.07.2022
Путин призвал проработать меры поддержки институтов развития
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости мер поддержки институтов развития и отметил, что надо понять каким образом в условиях санкций это будет... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:57
2022-07-18T14:57
2022-07-18T15:24
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости мер поддержки институтов развития и отметил, что надо понять каким образом в условиях санкций это будет сделано."Здесь (в сфере институтов развития - ред.) тоже нужны какие-то системные меры поддержки - этих структур - поскольку они практически все попали под санкции, и здесь нужно понять, как мы их поддержим и чего мы от них будем ожидать", - сказал Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803168150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
14:57 18.07.2022 (обновлено: 15:24 18.07.2022)
Путин призвал проработать меры поддержки институтов развития
Путин призвал проработать меры поддержки институтов развития в условиях санкций