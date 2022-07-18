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В Минобороны Турции сообщили о согласовании плана по зерновому вопросу

В Минобороны Турции сообщили о согласовании плана по зерновому вопросу - РИА Новости, 18.07.2022

В Минобороны Турции сообщили о согласовании плана по зерновому вопросу

План по зерновому вопросу согласован "четверкой" на общих принципах, необходима его конкретизация, сообщил министр национальной обороны страны Хулуси Акар. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:36

2022-07-18T15:36

2022-07-18T15:36

турция

украина

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ситуация в днр и лнр

хулуси акар

владимир путин

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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. План по зерновому вопросу согласован "четверкой" на общих принципах, необходима его конкретизация, сообщил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220715/zerno-1802860551.html

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турция, украина, россия, оон, ситуация в днр и лнр, хулуси акар, владимир путин