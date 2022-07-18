https://ria.ru/20220718/pitanie-1803112049.html

СМИ: британцам пришлось отказаться от мяса и рыбы

СМИ: британцам пришлось отказаться от мяса и рыбы - РИА Новости, 18.07.2022

СМИ: британцам пришлось отказаться от мяса и рыбы

Миллионы британских семей вынуждены исключить из рациона мясо и рыбу на фоне резкого роста цен на продукты питания, пишет Daily Mail. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T02:23

2022-07-18T02:23

2022-07-18T10:05

великобритания

в мире

продукты

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Миллионы британских семей вынуждены исключить из рациона мясо и рыбу на фоне резкого роста цен на продукты питания, пишет Daily Mail.За последние три месяца объем продаж всех видов мяса, рыбы и птицы сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитической компании Kantar, продажи говядины упали на 13,7%, свинины — на 10,6%, баранины — на 23,7% и рыбы — на 11,6%.Теперь британцы ищут более дешевые источники белка, перейдя с дорогостоящих мясных вырезок на более дешевую курицу.При этом издание подчеркивает, что веганы и вегетарианцы тратят на продукты существенно больше, чем среднестатистический житель страны.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В мае годовая инфляция в Великобритании достигла рекордных с 1982 года 9,1%.

https://ria.ru/20220629/fukusima-1798961061.html

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великобритания, в мире, продукты