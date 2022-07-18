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СМИ: британцам пришлось отказаться от мяса и рыбы
СМИ: британцам пришлось отказаться от мяса и рыбы - РИА Новости, 18.07.2022
СМИ: британцам пришлось отказаться от мяса и рыбы
Миллионы британских семей вынуждены исключить из рациона мясо и рыбу на фоне резкого роста цен на продукты питания, пишет Daily Mail. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T02:23
2022-07-18T02:23
2022-07-18T10:05
великобритания
в мире
продукты
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Миллионы британских семей вынуждены исключить из рациона мясо и рыбу на фоне резкого роста цен на продукты питания, пишет Daily Mail.За последние три месяца объем продаж всех видов мяса, рыбы и птицы сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитической компании Kantar, продажи говядины упали на 13,7%, свинины — на 10,6%, баранины — на 23,7% и рыбы — на 11,6%.Теперь британцы ищут более дешевые источники белка, перейдя с дорогостоящих мясных вырезок на более дешевую курицу.При этом издание подчеркивает, что веганы и вегетарианцы тратят на продукты существенно больше, чем среднестатистический житель страны.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В мае годовая инфляция в Великобритании достигла рекордных с 1982 года 9,1%.
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великобритания, в мире, продукты
02:23 18.07.2022 (обновлено: 10:05 18.07.2022)
СМИ: британцам пришлось отказаться от мяса и рыбы
Daily Mail: британцам пришлось отказаться от мяса и рыбы из-за роста цен на продукты
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Миллионы британских семей вынуждены исключить из рациона мясо и рыбу на фоне резкого роста цен на продукты питания, пишет
Daily Mail.
За последние три месяца объем продаж всех видов мяса, рыбы и птицы сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитической компании Kantar, продажи говядины упали на 13,7%, свинины — на 10,6%, баранины — на 23,7% и рыбы — на 11,6%.
Теперь британцы ищут более дешевые источники белка, перейдя с дорогостоящих мясных вырезок на более дешевую курицу.
При этом издание подчеркивает, что веганы и вегетарианцы тратят на продукты существенно больше, чем среднестатистический житель страны.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
Запад усилил санкционное давление на Россию
. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании
рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В мае годовая инфляция в Великобритании достигла рекордных с 1982 года 9,1%.