https://ria.ru/20220718/pikasso-1803339437.html

На Ибице конфисковали незадекларированный рисунок Пикассо "Три персонажа"

На Ибице конфисковали незадекларированный рисунок Пикассо "Три персонажа" - РИА Новости, 18.07.2022

На Ибице конфисковали незадекларированный рисунок Пикассо "Три персонажа"

Испанские таможенники конфисковали на острове Ибица незадекларированный рисунок Пабло Пикассо стоимостью 450 тысяч евро, сообщает местное издание Diario de... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T22:09

2022-07-18T22:09

2022-07-18T22:09

культура

ибица

цюрих

мексика

пабло пикассо

искусство

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154841/01/1548410172_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_444466364956338a1a7fdbc328153c59.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Испанские таможенники конфисковали на острове Ибица незадекларированный рисунок Пабло Пикассо стоимостью 450 тысяч евро, сообщает местное издание Diario de Ibiza.Рисунок 1966 года, который носит название "Три персонажа", был изъят 5 июля при досмотре чемодана 64-летнего гражданина Мексики, прилетевшего на курортный остров из швейцарского Цюриха.Пассажир первоначально заявлял, что речь идет о копии и представил таможенникам квитанцию на 1,5 тысячи швейцарских франков (чуть более 1,5 тысячи евро). Однако на дне чемодана была обнаружена вторая квитанция уже на 450 тысяч франков, которую одна из арт-галерей Цюриха выдала со ссылкой на работу Пикассо.Согласно предварительной экспертизе, рисунок действительно является работой испанского художника, а цена, выставленная галереей, соответствует рыночной.Нарушителю грозит обвинение в попытке контрабанды особо ценного предмета при въезде в Испанию без оплаты таможенных пошлин. На время процессуальных процедур рисунок находится в распоряжении следственного суда Ибицы.

https://ria.ru/20220524/titian-1790333523.html

ибица

цюрих

мексика

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ибица, цюрих, мексика, пабло пикассо, искусство, испания