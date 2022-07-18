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На Ибице конфисковали незадекларированный рисунок Пикассо "Три персонажа" - РИА Новости, 18.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220718/pikasso-1803339437.html
На Ибице конфисковали незадекларированный рисунок Пикассо "Три персонажа"
На Ибице конфисковали незадекларированный рисунок Пикассо "Три персонажа" - РИА Новости, 18.07.2022
На Ибице конфисковали незадекларированный рисунок Пикассо "Три персонажа"
Испанские таможенники конфисковали на острове Ибица незадекларированный рисунок Пабло Пикассо стоимостью 450 тысяч евро, сообщает местное издание Diario de... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T22:09
2022-07-18T22:09
культура
ибица
цюрих
мексика
пабло пикассо
искусство
испания
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Испанские таможенники конфисковали на острове Ибица незадекларированный рисунок Пабло Пикассо стоимостью 450 тысяч евро, сообщает местное издание Diario de Ibiza.Рисунок 1966 года, который носит название "Три персонажа", был изъят 5 июля при досмотре чемодана 64-летнего гражданина Мексики, прилетевшего на курортный остров из швейцарского Цюриха.Пассажир первоначально заявлял, что речь идет о копии и представил таможенникам квитанцию на 1,5 тысячи швейцарских франков (чуть более 1,5 тысячи евро). Однако на дне чемодана была обнаружена вторая квитанция уже на 450 тысяч франков, которую одна из арт-галерей Цюриха выдала со ссылкой на работу Пикассо.Согласно предварительной экспертизе, рисунок действительно является работой испанского художника, а цена, выставленная галереей, соответствует рыночной.Нарушителю грозит обвинение в попытке контрабанды особо ценного предмета при въезде в Испанию без оплаты таможенных пошлин. На время процессуальных процедур рисунок находится в распоряжении следственного суда Ибицы.
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ибица, цюрих, мексика, пабло пикассо, искусство, испания
22:09 18.07.2022
 
На Ибице конфисковали незадекларированный рисунок Пикассо "Три персонажа"

На Ибице конфисковали незадекларированный рисунок Пикассо стоимостью 450 тысяч евро

© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудники полиции Испании
Сотрудники полиции Испании - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Сотрудники полиции Испании. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Испанские таможенники конфисковали на острове Ибица незадекларированный рисунок Пабло Пикассо стоимостью 450 тысяч евро, сообщает местное издание Diario de Ibiza.
Рисунок 1966 года, который носит название "Три персонажа", был изъят 5 июля при досмотре чемодана 64-летнего гражданина Мексики, прилетевшего на курортный остров из швейцарского Цюриха.
Пассажир первоначально заявлял, что речь идет о копии и представил таможенникам квитанцию на 1,5 тысячи швейцарских франков (чуть более 1,5 тысячи евро). Однако на дне чемодана была обнаружена вторая квитанция уже на 450 тысяч франков, которую одна из арт-галерей Цюриха выдала со ссылкой на работу Пикассо.
Согласно предварительной экспертизе, рисунок действительно является работой испанского художника, а цена, выставленная галереей, соответствует рыночной.
Нарушителю грозит обвинение в попытке контрабанды особо ценного предмета при въезде в Испанию без оплаты таможенных пошлин. На время процессуальных процедур рисунок находится в распоряжении следственного суда Ибицы.
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КультураИбицаЦюрихМексикаПабло ПикассоИскусствоИспания
 
 
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