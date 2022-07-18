https://ria.ru/20220718/peregovory-1803283088.html

Албания начнет переговоры о вступлении в Евросоюз 19 июля

Албания начнет переговоры о вступлении в Евросоюз 19 июля - РИА Новости, 18.07.2022

Албания начнет переговоры о вступлении в Евросоюз 19 июля

Делегация Албании во главе с премьером Эди Рамой во вторник в Брюсселе примет участие в первом шаге переговоров о вступлении в ЕС – встрече с руководством... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:31

2022-07-18T17:31

2022-07-18T17:31

в мире

албания

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94279/94/942799453_0:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_7d253a2f0a01a21e534d8db3fac56cfb.jpg

БЕЛГРАД, 18 июл – РИА Новости. Делегация Албании во главе с премьером Эди Рамой во вторник в Брюсселе примет участие в первом шаге переговоров о вступлении в ЕС – встрече с руководством Евросоюза и определении переговорных рамок, передает портал издания Albanian Daily news.Начало переговоров о вступлении Албании в ЕС увязано с началом переговоров о вступлении Северной Македонии и несколько раз переносилось. В минувшую субботу депутаты правящей в Северной Македонии коалиции поддержали предложение Франции по соглашению с Болгарией ради начала переговоров о вступлении страны в ЕС. Протокол между двумя странами был подписан на следующий день, что открыло дорогу для переговоров Албании."В понедельник встречаются главы МИД ЕС и повестка первой межправительственной конференции ЕС-Албания станет яснее. Конференция состоится утром 19 июля, намечено, что встреча продлится 90 минут, после чего пройдет пресс-конференция", - передает портал издания.Албанскую делегацию возглавит премьер, с ним поедет министр иностранных дел Олта Джачка и еще 23 министра, замминистра и руководителя ведомств.Со стороны ЕС ожидается участие главы дипломатии Жозепа Борреля, комиссара по вопросам расширения Оливера Вархели и главы МИД председательствующей в настоящее время в ЕС Чехии Яна Липавского.Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье несколько раз ожидали получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении.

https://ria.ru/20220623/albaniya-1797616691.html

албания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, албания, евросоюз