Албания начнет переговоры о вступлении в Евросоюз 19 июля
Делегация Албании начнет переговоры о вступлении страны в Евросоюз 19 июля в Брюсселе
Флаг Албании. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 июл – РИА Новости. Делегация Албании во главе с премьером Эди Рамой во вторник в Брюсселе примет участие в первом шаге переговоров о вступлении в ЕС – встрече с руководством Евросоюза и определении переговорных рамок, передает портал издания Albanian Daily news.
Начало переговоров о вступлении Албании в ЕС увязано с началом переговоров о вступлении Северной Македонии и несколько раз переносилось. В минувшую субботу депутаты правящей в Северной Македонии коалиции поддержали предложение Франции по соглашению с Болгарией ради начала переговоров о вступлении страны в ЕС. Протокол между двумя странами был подписан на следующий день, что открыло дорогу для переговоров Албании.
"В понедельник встречаются главы МИД ЕС и повестка первой межправительственной конференции ЕС-Албания станет яснее. Конференция состоится утром 19 июля, намечено, что встреча продлится 90 минут, после чего пройдет пресс-конференция", - передает портал издания.
Албанскую делегацию возглавит премьер, с ним поедет министр иностранных дел Олта Джачка и еще 23 министра, замминистра и руководителя ведомств.
Со стороны ЕС ожидается участие главы дипломатии Жозепа Борреля, комиссара по вопросам расширения Оливера Вархели и главы МИД председательствующей в настоящее время в ЕС Чехии Яна Липавского.
Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье несколько раз ожидали получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении.