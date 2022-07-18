https://ria.ru/20220718/peregovory-1803201779.html

Переговоры с Россией возможны только после ее поражения, заявил Кулеба

Переговоры с Россией возможны только после ее поражения, заявил Кулеба - РИА Новости, 18.07.2022

Переговоры с Россией возможны только после ее поражения, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что переговоры с Россией возможны "только после ее поражения". РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:47

2022-07-18T13:47

2022-07-18T13:47

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что переговоры с Россией возможны "только после ее поражения".Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров по Украине, но чем позже они начнутся, тем сложнее будет договариваться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, комментируя звучащие в последнее время воинственные заявления западных лидеров, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России и согласиться на них."Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю простую вещь: "За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов", - сказал Кулеба в интервью "Forbes Украина". Он отметил, что сейчас для переговоров с Россией нет оснований.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видеоконференции. Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс.

https://ria.ru/20220714/peregovory-1802537720.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, россия, ситуация в днр и лнр