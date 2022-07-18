https://ria.ru/20220718/partiya-1803226449.html

Партия Порошенко обвинила Зеленского в ликвидации парламентаризма

Партия Порошенко обвинила Зеленского в ликвидации парламентаризма - РИА Новости, 18.07.2022

Партия Порошенко обвинила Зеленского в ликвидации парламентаризма

Фракция экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" считает кадровые решения в отношении руководителей Службы безопасности и офиса... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:59

2022-07-18T14:59

2022-07-18T14:59

владимир зеленский

европейская солидарность

ирина геращенко

украина

в мире

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Фракция экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" считает кадровые решения в отношении руководителей Службы безопасности и офиса генпрокурора антиконституционными, ликвидирующими демократию и законность в стране, заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко в понедельник.Семнадцатого июля Владимир Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов позже пояснил, что они отстранены на период расследований."Ночные воскресные указы президента Зеленского об отстранении своих ближайших друзей и соратников с высоких должностей выглядят, к сожалению, как очередной шаг к диктатуре и прямо противоречат законам и Конституции Украины. Теперь же Банковая (улица, где расположен офис Зеленского - ред.) вообще устранила парламент от процесса принятия решений, фактически ликвидируя парламентаризм", - заявила Геращенко в своем Telegram.Она отметила, что как Баканов, так и Венедиктова должны предоставить отчеты о своей работе, по результатам которых и происходит голосование за отставку, и фракция будет требовать таких отчетов."Наша фракция "Европейская солидарность" единственная голосовала против назначения силового блока нынешней власти, осознавая, что они... исключительно на лояльности. Их ключевой задачей было не верховенство права и безопасность страны, а выполнение "политических поручений" против оппозиции", - уточнила она.В понедельник Зеленский назначил Василия Малюка временно исполняющим обязанности главы СБ. Соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте Зеленского.

https://ria.ru/20220718/sbu-1803164424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир зеленский, европейская солидарность, ирина геращенко, украина, в мире