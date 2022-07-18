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Росприроднадзор: в России за 2021 год накопилось 8,5 млрд тонн отходов - РИА Новости, 18.07.2022
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Росприроднадзор: в России за 2021 год накопилось 8,5 млрд тонн отходов
Росприроднадзор: в России за 2021 год накопилось 8,5 млрд тонн отходов - РИА Новости, 18.07.2022
Росприроднадзор: в России за 2021 год накопилось 8,5 млрд тонн отходов
Объём отходов В России по итогам 2021 года достиг 8,5 миллиарда тонн, всего в настоящее время общий объём отходов составляет 53 миллиарда тонн, заявила... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:40
2022-07-18T17:47
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
светлана радионова
россия
общество
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Объём отходов В России по итогам 2021 года достиг 8,5 миллиарда тонн, всего в настоящее время общий объём отходов составляет 53 миллиарда тонн, заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в ходе конференции по экологической безопасности, которую Росприроднадзор проводит с 18 по 19 июля в Москве.Как сообщает пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", Радионова подчеркнула, что необходима модернизация отрасли, и помочь в этом могут молодые талантливые ребята, такие как участники Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".По словам главы ведомства, в РФ за 2021 год было накоплено около 43 миллиардов тонн вскрышных пород, порядка 6 миллиардов тонн отходов от добычи металлических руд, почти 8 миллионов тонн составили отходы животноводства, остальные – буровые шламы и золошлаки."Восемь тысяч пирамид Хеопса можно построить из отходов, накопленных в России, которые в настоящее время составляют 53 миллиарда тонн. Смотрите, у нас практически 8 чудо света в кавычках, конечно. Объем отходов не уменьшается. Только в 2021 году образовано 8,5 миллиарда тонн отходов", – сообщила Радионова в ходе конференции.По ее словам, в частности проблема заключается в устаревшем оборудовании. "Если говорить о новых технологиях, то каждая должна проходить необходимую апробацию, так как важно оценивать их воздействие на здоровье человека и окружающую среду", - подчеркнула Радионова.Она также отметила, что немало интересных проектов присылают участники Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", учрежденной в 2021 году по инициативе Росприроднадзора.Так, в этом году 14-летний Борис Глушак из Санкт-Петербурга представил несколько серьёзных изобретений, и одно из них – фотобиореактор "Каскад-1" – презентовал в ходе конференции. "Каскад-1" – это прибор, который можно использовать для переработки углекислого газа в кислород с использованием микроводоросли хлорелла.Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором для экопросвещения детей и подростков. Менее чем за четыре месяца приёма заявок поступило свыше 15 тысяч работ из всех регионов России и из 17 зарубежных стран. В премии участвуют дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет в девяти номинациях. Работы принимаются до 1 октября 2022 года на сайте премии www.экологияделокаждого.рф. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнёром премии.
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, россия, общество
17:40 18.07.2022 (обновлено: 17:47 18.07.2022)
 

Росприроднадзор: в России за 2021 год накопилось 8,5 млрд тонн отходов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПерегружатель мусора на мусороперерабатывающем заводе
Перегружатель мусора на мусороперерабатывающем заводе - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Перегружатель мусора на мусороперерабатывающем заводе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Объём отходов В России по итогам 2021 года достиг 8,5 миллиарда тонн, всего в настоящее время общий объём отходов составляет 53 миллиарда тонн, заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в ходе конференции по экологической безопасности, которую Росприроднадзор проводит с 18 по 19 июля в Москве.
Как сообщает пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", Радионова подчеркнула, что необходима модернизация отрасли, и помочь в этом могут молодые талантливые ребята, такие как участники Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого".
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 15:30
Светлана Радионова: необходимо прививать новую экокультуру
По словам главы ведомства, в РФ за 2021 год было накоплено около 43 миллиардов тонн вскрышных пород, порядка 6 миллиардов тонн отходов от добычи металлических руд, почти 8 миллионов тонн составили отходы животноводства, остальные – буровые шламы и золошлаки.
"Восемь тысяч пирамид Хеопса можно построить из отходов, накопленных в России, которые в настоящее время составляют 53 миллиарда тонн. Смотрите, у нас практически 8 чудо света в кавычках, конечно. Объем отходов не уменьшается. Только в 2021 году образовано 8,5 миллиарда тонн отходов", – сообщила Радионова в ходе конференции.
По ее словам, в частности проблема заключается в устаревшем оборудовании. "Если говорить о новых технологиях, то каждая должна проходить необходимую апробацию, так как важно оценивать их воздействие на здоровье человека и окружающую среду", - подчеркнула Радионова.
Она также отметила, что немало интересных проектов присылают участники Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", учрежденной в 2021 году по инициативе Росприроднадзора.
© Фото : предоставлено пресс-службой РосприроднадзораРуководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и участник Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" Борис Глушак
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и участник Международной детско-юношеской премии Экология – дело каждого Борис Глушак - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Росприроднадзора
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и участник Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" Борис Глушак
Так, в этом году 14-летний Борис Глушак из Санкт-Петербурга представил несколько серьёзных изобретений, и одно из них – фотобиореактор "Каскад-1" – презентовал в ходе конференции. "Каскад-1" – это прибор, который можно использовать для переработки углекислого газа в кислород с использованием микроводоросли хлорелла.
Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором для экопросвещения детей и подростков. Менее чем за четыре месяца приёма заявок поступило свыше 15 тысяч работ из всех регионов России и из 17 зарубежных стран. В премии участвуют дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет в девяти номинациях. Работы принимаются до 1 октября 2022 года на сайте премии www.экологияделокаждого.рф. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнёром премии.
Вице-премьер Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Светлана РадионоваРоссияОбщество
 
 
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