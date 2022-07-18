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Вирусолог объяснил, почему оспа обезьян не заразит миллионы, как COVID-19 - РИА Новости, 18.07.2022
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Вирусолог объяснил, почему оспа обезьян не заразит миллионы, как COVID-19
Вирусолог объяснил, почему оспа обезьян не заразит миллионы, как COVID-19 - РИА Новости, 18.07.2022
Вирусолог объяснил, почему оспа обезьян не заразит миллионы, как COVID-19
Вирус оспы обезьян не способен распространиться так широко, как возбудитель COVID-19, уверен вирусолог Анатолий Альтштейн. В интервью радио Sputnik он объяснил, РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T02:16
2022-07-18T02:16
анатолий альтштейн
коронавирус covid-19
оспа обезьян
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вирус оспы обезьян не способен распространиться так широко, как возбудитель COVID-19, уверен вирусолог Анатолий Альтштейн. В интервью радио Sputnik он объяснил, с какой особенностью патогена это связано.Оспа обезьян – гораздо менее заразное заболевание, чем коронавирусная инфекция, отметил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Вирусолог напомнил, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, в то время как вирусом оспы обезьян можно заразиться только при близком контакте с инфицированным человеком.Кроме того, вирус оспы обезьян может передаваться от одного человека к другому не более десяти раз, и эта важная особенность препятствует быстрому распространению инфекции, продолжил Альтштейн."При каждой следующей передаче вируса происходит его определенное ослабление. Вирус оспы обезьян может передаваться от человека к человеку примерно до десяти раз, а потом он ослабевает настолько, что дальнейшей передачи нет", – уточнил вирусолог.Летальность оспы обезьян наиболее высока, когда люди заражаются этим заболеванием непосредственно от животных, добавил он."При первом заражении от животного к человеку вирус довольно опасен, он может дать от одного до десяти процентов летальности. Когда он дальше распространяется от человека к человеку, то он свои летальные свойства теряет", – объяснил Альтштейн.По его словам, от животных люди заражаются оспой обезьян только в Африке, а в других регионах мира эта инфекция передается от человека к человеку."Сейчас несколько тысяч случаев заражения обнаружено (вне Африки, – ред.), и умер один человек в Бразилии. Жителям России по этому поводу беспокоиться не надо", – считает Альтштейн.Возбудители оспы обезьян и COVID-19 имеют только одну общую черту: изначально человек заразился ими от животных, отметил он. Коронавирусная инфекция и оспа обезьян – абсолютно разные заболевания, подчеркнул Анатолий Альтштейн в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220715/ospa-1802586996.html
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анатолий альтштейн, коронавирус covid-19, оспа обезьян, здоровье - общество
02:16 18.07.2022
 
Вирусолог объяснил, почему оспа обезьян не заразит миллионы, как COVID-19

Вирусолог Альтштейн заявил, что оспа обезьян не распространится так широко, как COVID-19

© AP Photo / CDCПациент с оспой обезьян
Пациент с оспой обезьян - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / CDC
Пациент с оспой обезьян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вирус оспы обезьян не способен распространиться так широко, как возбудитель COVID-19, уверен вирусолог Анатолий Альтштейн. В интервью радио Sputnik он объяснил, с какой особенностью патогена это связано.
Оспа обезьян – гораздо менее заразное заболевание, чем коронавирусная инфекция, отметил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Широкое распространение этого вируса на десятки тысяч, сотни тысяч и тем более миллионы людей нам не грозит", – сказал он.
Вирусолог напомнил, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, в то время как вирусом оспы обезьян можно заразиться только при близком контакте с инфицированным человеком.
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Кроме того, вирус оспы обезьян может передаваться от одного человека к другому не более десяти раз, и эта важная особенность препятствует быстрому распространению инфекции, продолжил Альтштейн.
"При каждой следующей передаче вируса происходит его определенное ослабление. Вирус оспы обезьян может передаваться от человека к человеку примерно до десяти раз, а потом он ослабевает настолько, что дальнейшей передачи нет", – уточнил вирусолог.
Летальность оспы обезьян наиболее высока, когда люди заражаются этим заболеванием непосредственно от животных, добавил он.
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"При первом заражении от животного к человеку вирус довольно опасен, он может дать от одного до десяти процентов летальности. Когда он дальше распространяется от человека к человеку, то он свои летальные свойства теряет", – объяснил Альтштейн.
По его словам, от животных люди заражаются оспой обезьян только в Африке, а в других регионах мира эта инфекция передается от человека к человеку.
"Сейчас несколько тысяч случаев заражения обнаружено (вне Африки, – ред.), и умер один человек в Бразилии. Жителям России по этому поводу беспокоиться не надо", – считает Альтштейн.
Возбудители оспы обезьян и COVID-19 имеют только одну общую черту: изначально человек заразился ими от животных, отметил он. Коронавирусная инфекция и оспа обезьян – абсолютно разные заболевания, подчеркнул Анатолий Альтштейн в интервью радио Sputnik.
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Анатолий АльтштейнКоронавирус COVID-19Оспа обезьянЗдоровье - Общество
 
 
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