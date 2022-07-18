https://ria.ru/20220718/oruzhie-1803186894.html
Все западное оружие на Украине захватят или уничтожат, заявил Басурин
Все западное оружие на Украине захватят или уничтожат, заявил Басурин - РИА Новости, 18.07.2022
Все западное оружие на Украине захватят или уничтожат, заявил Басурин
Сколько бы Запад ни поставил оружия украинским военным, оно будет либо захвачено, либо уничтожено, сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:58
2022-07-18T12:58
2022-07-18T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
нато
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147579/01/1475790133_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_25943053af6808537b7f8452fcd3c518.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сколько бы Запад ни поставил оружия украинским военным, оно будет либо захвачено, либо уничтожено, сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин."Я знаю точно: сколько его ни будет, мы его захватим или уничтожим, другого варианта нет", - сказал Басурин в эфире канала "Россия 24", отвечая на вопрос, есть ли информация о том, какое количество оружия Запад передал украинским военным.
https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147579/01/1475790133_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_44119a0d062baf6093fa76ccc7057e87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, нато, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:58 18.07.2022 (обновлено: 13:10 18.07.2022)
Все западное оружие на Украине захватят или уничтожат, заявил Басурин
Басурин: сколько бы Запад ни поставлял оружия Украине, оно будет захвачено или уничтожено