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Все западное оружие на Украине захватят или уничтожат, заявил Басурин

Все западное оружие на Украине захватят или уничтожат, заявил Басурин - РИА Новости, 18.07.2022

Все западное оружие на Украине захватят или уничтожат, заявил Басурин

Сколько бы Запад ни поставил оружия украинским военным, оно будет либо захвачено, либо уничтожено, сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:58

2022-07-18T12:58

2022-07-18T13:10

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

эдуард басурин

нато

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сколько бы Запад ни поставил оружия украинским военным, оно будет либо захвачено, либо уничтожено, сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин."Я знаю точно: сколько его ни будет, мы его захватим или уничтожим, другого варианта нет", - сказал Басурин в эфире канала "Россия 24", отвечая на вопрос, есть ли информация о том, какое количество оружия Запад передал украинским военным.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, нато, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр