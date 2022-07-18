Рейтинг@Mail.ru
Все западное оружие на Украине захватят или уничтожат, заявил Басурин - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/oruzhie-1803186894.html
Все западное оружие на Украине захватят или уничтожат, заявил Басурин
Все западное оружие на Украине захватят или уничтожат, заявил Басурин - РИА Новости, 18.07.2022
Все западное оружие на Украине захватят или уничтожат, заявил Басурин
Сколько бы Запад ни поставил оружия украинским военным, оно будет либо захвачено, либо уничтожено, сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:58
2022-07-18T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
нато
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147579/01/1475790133_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_25943053af6808537b7f8452fcd3c518.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сколько бы Запад ни поставил оружия украинским военным, оно будет либо захвачено, либо уничтожено, сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин."Я знаю точно: сколько его ни будет, мы его захватим или уничтожим, другого варианта нет", - сказал Басурин в эфире канала "Россия 24", отвечая на вопрос, есть ли информация о том, какое количество оружия Запад передал украинским военным.
https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147579/01/1475790133_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_44119a0d062baf6093fa76ccc7057e87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, нато, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:58 18.07.2022 (обновлено: 13:10 18.07.2022)
 
Все западное оружие на Украине захватят или уничтожат, заявил Басурин

Басурин: сколько бы Запад ни поставлял оружия Украине, оно будет захвачено или уничтожено

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Эдуард Басурин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сколько бы Запад ни поставил оружия украинским военным, оно будет либо захвачено, либо уничтожено, сообщил замначальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
"Я знаю точно: сколько его ни будет, мы его захватим или уничтожим, другого варианта нет", - сказал Басурин в эфире канала "Россия 24", отвечая на вопрос, есть ли информация о том, какое количество оружия Запад передал украинским военным.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЭдуард БасуринНАТОУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала