https://ria.ru/20220718/opukhol-1803136616.html
Подмосковные врачи удалили женщине 25-сантиметровую опухоль яичника
Подмосковные врачи удалили женщине 25-сантиметровую опухоль яичника - РИА Новости, 18.07.2022
Подмосковные врачи удалили женщине 25-сантиметровую опухоль яичника
Врачи из подмосковного Красногорска удалили пациентке гигантскую опухоль размером 20х25 сантиметров, судя по размеру опухоли, она росла в яичнике порядка 15... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:07
2022-07-18T10:07
2022-07-18T10:07
хорошие новости
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_0:95:1921:1175_1920x0_80_0_0_f36ed88586b9b00fb73ab94448579aa9.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Врачи из подмосковного Красногорска удалили пациентке гигантскую опухоль размером 20х25 сантиметров, судя по размеру опухоли, она росла в яичнике порядка 15 лет, рассказали в региональном минздраве."В Красногорскую городскую больницу №1 поступила 76-летняя женщина с тянущими болями внизу живота. Для постановки диагноза ей была проведена компьютерная томография, на которой визуализировалась опухоль левого яичника гигантских размеров - 20х25 сантиметров", - говорится в сообщении.Отмечается, что пациентка долгое время не проходила медобследования."Судя по размеру опухоли, она росла в яичнике порядка 15 лет, и начала беспокоить пациентку, когда произошел перекрут ножки новообразования на 180 градусов. Такое состояние опасно тем, что ухудшается кровоснабжение органа и могут развиться некроз и перитонит. Пациентке была проведена операция по удалению опухоли. Женщина выписана. Гистология показала доброкачественное новообразование", - приводятся в сообщении слова заведующего гинекологическим отделением Красногорской городской больницы №1 Александра Ли.
https://ria.ru/20220712/spasenie-1801877384.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_79:0:1784:1279_1920x0_80_0_0_02831d0ef26be8732bd3969f663415b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), здоровье - общество
Подмосковные врачи удалили женщине 25-сантиметровую опухоль яичника
Подмосковные врачи удалили женщине 25-сантиметровую опухоль яичника, которая росла 15 лет
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Врачи из подмосковного Красногорска удалили пациентке гигантскую опухоль размером 20х25 сантиметров, судя по размеру опухоли, она росла в яичнике порядка 15 лет, рассказали
в региональном минздраве.
"В Красногорскую городскую больницу №1 поступила 76-летняя женщина с тянущими болями внизу живота. Для постановки диагноза ей была проведена компьютерная томография, на которой визуализировалась опухоль левого яичника гигантских размеров - 20х25 сантиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациентка долгое время не проходила медобследования.
"Судя по размеру опухоли, она росла в яичнике порядка 15 лет, и начала беспокоить пациентку, когда произошел перекрут ножки новообразования на 180 градусов. Такое состояние опасно тем, что ухудшается кровоснабжение органа и могут развиться некроз и перитонит. Пациентке была проведена операция по удалению опухоли. Женщина выписана. Гистология показала доброкачественное новообразование", - приводятся в сообщении слова заведующего гинекологическим отделением Красногорской городской больницы №1 Александра Ли.