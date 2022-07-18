https://ria.ru/20220718/opukhol-1803136616.html

Подмосковные врачи удалили женщине 25-сантиметровую опухоль яичника

Подмосковные врачи удалили женщине 25-сантиметровую опухоль яичника - РИА Новости, 18.07.2022

Подмосковные врачи удалили женщине 25-сантиметровую опухоль яичника

Врачи из подмосковного Красногорска удалили пациентке гигантскую опухоль размером 20х25 сантиметров, судя по размеру опухоли, она росла в яичнике порядка 15... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:07

2022-07-18T10:07

2022-07-18T10:07

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московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Врачи из подмосковного Красногорска удалили пациентке гигантскую опухоль размером 20х25 сантиметров, судя по размеру опухоли, она росла в яичнике порядка 15 лет, рассказали в региональном минздраве."В Красногорскую городскую больницу №1 поступила 76-летняя женщина с тянущими болями внизу живота. Для постановки диагноза ей была проведена компьютерная томография, на которой визуализировалась опухоль левого яичника гигантских размеров - 20х25 сантиметров", - говорится в сообщении.Отмечается, что пациентка долгое время не проходила медобследования."Судя по размеру опухоли, она росла в яичнике порядка 15 лет, и начала беспокоить пациентку, когда произошел перекрут ножки новообразования на 180 градусов. Такое состояние опасно тем, что ухудшается кровоснабжение органа и могут развиться некроз и перитонит. Пациентке была проведена операция по удалению опухоли. Женщина выписана. Гистология показала доброкачественное новообразование", - приводятся в сообщении слова заведующего гинекологическим отделением Красногорской городской больницы №1 Александра Ли.

https://ria.ru/20220712/spasenie-1801877384.html

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Влада Копылова

московская область (подмосковье), здоровье - общество