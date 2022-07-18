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Подмосковные врачи удалили женщине 25-сантиметровую опухоль яичника - РИА Новости, 18.07.2022
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Подмосковные врачи удалили женщине 25-сантиметровую опухоль яичника
Подмосковные врачи удалили женщине 25-сантиметровую опухоль яичника - РИА Новости, 18.07.2022
Подмосковные врачи удалили женщине 25-сантиметровую опухоль яичника
Врачи из подмосковного Красногорска удалили пациентке гигантскую опухоль размером 20х25 сантиметров, судя по размеру опухоли, она росла в яичнике порядка 15... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:07
2022-07-18T10:07
хорошие новости
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здоровье - общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Врачи из подмосковного Красногорска удалили пациентке гигантскую опухоль размером 20х25 сантиметров, судя по размеру опухоли, она росла в яичнике порядка 15 лет, рассказали в региональном минздраве."В Красногорскую городскую больницу №1 поступила 76-летняя женщина с тянущими болями внизу живота. Для постановки диагноза ей была проведена компьютерная томография, на которой визуализировалась опухоль левого яичника гигантских размеров - 20х25 сантиметров", - говорится в сообщении.Отмечается, что пациентка долгое время не проходила медобследования."Судя по размеру опухоли, она росла в яичнике порядка 15 лет, и начала беспокоить пациентку, когда произошел перекрут ножки новообразования на 180 градусов. Такое состояние опасно тем, что ухудшается кровоснабжение органа и могут развиться некроз и перитонит. Пациентке была проведена операция по удалению опухоли. Женщина выписана. Гистология показала доброкачественное новообразование", - приводятся в сообщении слова заведующего гинекологическим отделением Красногорской городской больницы №1 Александра Ли.
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московская область (подмосковье), здоровье - общество
10:07 18.07.2022
 
Подмосковные врачи удалили женщине 25-сантиметровую опухоль яичника

Подмосковные врачи удалили женщине 25-сантиметровую опухоль яичника, которая росла 15 лет

© Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Врачи из подмосковного Красногорска удалили пациентке гигантскую опухоль размером 20х25 сантиметров, судя по размеру опухоли, она росла в яичнике порядка 15 лет, рассказали в региональном минздраве.
"В Красногорскую городскую больницу №1 поступила 76-летняя женщина с тянущими болями внизу живота. Для постановки диагноза ей была проведена компьютерная томография, на которой визуализировалась опухоль левого яичника гигантских размеров - 20х25 сантиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациентка долгое время не проходила медобследования.
"Судя по размеру опухоли, она росла в яичнике порядка 15 лет, и начала беспокоить пациентку, когда произошел перекрут ножки новообразования на 180 градусов. Такое состояние опасно тем, что ухудшается кровоснабжение органа и могут развиться некроз и перитонит. Пациентке была проведена операция по удалению опухоли. Женщина выписана. Гистология показала доброкачественное новообразование", - приводятся в сообщении слова заведующего гинекологическим отделением Красногорской городской больницы №1 Александра Ли.
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