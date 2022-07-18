https://ria.ru/20220718/oon-1803324101.html

В ООН пообещали следить за саммитом России, Ирана и Турции в Тегеране

В ООН пообещали следить за саммитом России, Ирана и Турции в Тегеране - РИА Новости, 18.07.2022

В ООН пообещали следить за саммитом России, Ирана и Турции в Тегеране

ООН будет следить за предстоящим в Тегеране саммитом президента РФ Владимира Путина, его коллег из Ирана и Турции Ибрахима Раиси и Реджепа Эрдогана, сказал на... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T20:00

2022-07-18T20:00

2022-07-18T20:00

оон

россия

тегеран (город)

иран

турция

фархан хак

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ООН, 18 июл – РИА Новости. ООН будет следить за предстоящим в Тегеране саммитом президента РФ Владимира Путина, его коллег из Ирана и Турции Ибрахима Раиси и Реджепа Эрдогана, сказал на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Отвечая на вопрос о том, ожидает ли он на этом саммите какого-либо продвижения по вопросу возврата на мировые рынки зерна с Украины и из РФ, а также удобрений из России, Хак сказал: "У нас нет каких-либо конкретных ожиданий от этой встречи касательно этого процесса (переговоров по зерновому вопросу - ред.). Это отдельный вопрос".При этом Хак указал, что ООН приветствует любую координацию среди главных участников в дискуссии по проблеме экспорта зерна. "Так что все, что продвинет эту дискуссию будет позитивом", - добавил он.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

https://ria.ru/20220712/tegeran-1801899695.html

россия

тегеран (город)

иран

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оон, россия, тегеран (город), иран, турция, фархан хак