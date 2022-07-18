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В ООН пообещали следить за саммитом России, Ирана и Турции в Тегеране - РИА Новости, 18.07.2022
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В ООН пообещали следить за саммитом России, Ирана и Турции в Тегеране
В ООН пообещали следить за саммитом России, Ирана и Турции в Тегеране - РИА Новости, 18.07.2022
В ООН пообещали следить за саммитом России, Ирана и Турции в Тегеране
ООН будет следить за предстоящим в Тегеране саммитом президента РФ Владимира Путина, его коллег из Ирана и Турции Ибрахима Раиси и Реджепа Эрдогана, сказал на... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T20:00
2022-07-18T20:00
оон
россия
тегеран (город)
иран
турция
фархан хак
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ООН, 18 июл – РИА Новости. ООН будет следить за предстоящим в Тегеране саммитом президента РФ Владимира Путина, его коллег из Ирана и Турции Ибрахима Раиси и Реджепа Эрдогана, сказал на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Отвечая на вопрос о том, ожидает ли он на этом саммите какого-либо продвижения по вопросу возврата на мировые рынки зерна с Украины и из РФ, а также удобрений из России, Хак сказал: "У нас нет каких-либо конкретных ожиданий от этой встречи касательно этого процесса (переговоров по зерновому вопросу - ред.). Это отдельный вопрос".При этом Хак указал, что ООН приветствует любую координацию среди главных участников в дискуссии по проблеме экспорта зерна. "Так что все, что продвинет эту дискуссию будет позитивом", - добавил он.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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оон, россия, тегеран (город), иран, турция, фархан хак
20:00 18.07.2022
 
В ООН пообещали следить за саммитом России, Ирана и Турции в Тегеране

Офис Гутерреша: ООН будет следить за предстоящим саммитом России, Ирана и Турции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
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ООН, 18 июл – РИА Новости. ООН будет следить за предстоящим в Тегеране саммитом президента РФ Владимира Путина, его коллег из Ирана и Турции Ибрахима Раиси и Реджепа Эрдогана, сказал на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Отвечая на вопрос о том, ожидает ли он на этом саммите какого-либо продвижения по вопросу возврата на мировые рынки зерна с Украины и из РФ, а также удобрений из России, Хак сказал: "У нас нет каких-либо конкретных ожиданий от этой встречи касательно этого процесса (переговоров по зерновому вопросу - ред.). Это отдельный вопрос".
"Мы будем следить за встречами там (в Тегеране – ред.) и посмотрим, каковы будут результаты", - добавил он.
При этом Хак указал, что ООН приветствует любую координацию среди главных участников в дискуссии по проблеме экспорта зерна. "Так что все, что продвинет эту дискуссию будет позитивом", - добавил он.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует, и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 12:18
Путин примет участие в саммите с Раиси и Эрдоганом в Тегеране
 
ООНРоссияТегеран (город)ИранТурцияФархан Хак
 
 
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