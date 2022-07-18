https://ria.ru/20220718/ofcom-1803206580.html
Британский регулятор Ofcom утверждает, что нашел нарушения в работе RT
Британский регулятор Ofcom утверждает, что нашел нарушения в работе RT - РИА Новости, 18.07.2022
Британский регулятор Ofcom утверждает, что нашел нарушения в работе RT
Британский медиарегулятор Ofcom заявил, что телеканал RT якобы нарушил правила о беспристрастности в ходе освещения ситуации в Донбассе, в RT раскритиковали... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:03
2022-07-18T14:03
2022-07-18T14:03
медиавойны
медиа - общество
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великобритания
ofcom
телеканал rt
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Британский медиарегулятор Ofcom заявил, что телеканал RT якобы нарушил правила о беспристрастности в ходе освещения ситуации в Донбассе, в RT раскритиковали данное решение.По утверждению регулятора, они провели проверку 29 новостных выпусков телеканала, а также документального фильма, выпущенных в феврале и марте 2022 года."В каждом случае мы установили, что освещение RT не соблюдало должной беспристрастности в отношении конфликта в Донбассе", - говорится в заявлении на сайте регулятора.Британский медиарегулятор заявил, что якобы имевшие место нарушения телеканала RT носили повторяющийся и серьезный характер, и Ofcom "готов рассмотреть их для применения установленных законом мер".Пресс-служба RT в комментарии РИА Новости раскритиковала это решение британского регулятора."Остаётся только аплодировать сегодняшнему решению британского медиарегулятора. Уже много месяцев назад Ofcom отозвал у RT лицензию на вещание, а сейчас он вынес решение относительно нарушений, якобы допущенных нашим каналом в процессе вещания. Именно в такой последовательности. Теперь в Великобритании сначала выносят приговор и только потом судят. Теряемся в догадках, какие санкции Ofcom хочет наложить на RT в этот раз. Отозвать уже отозванную лицензию? Рады, что британскому регулятору есть чем заняться", - заявили в пресс-службе телеканала.Ofcom в марте отозвал лицензию телеканала Russia Today на вещание в Великобритании, решение вступило в силу немедленно. На телеканале заявили об отсутствии сомнений в том, что решение Ofcom – политическое: "В Великобритании искали формальный повод закрыть RT, но пытались сохранить видимость свободы слова", а "теперь маски сброшены".
https://ria.ru/20220708/rt-1801311545.html
https://ria.ru/20220623/prosmotry-1797619471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа - общество, в мире, великобритания, ofcom, телеканал rt
Британский регулятор Ofcom утверждает, что нашел нарушения в работе RT
Британский Ofcom якобы нашел нарушения в работе RT, телеканал раскритиковал это решение
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Британский медиарегулятор Ofcom заявил
, что телеканал RT якобы нарушил правила о беспристрастности в ходе освещения ситуации в Донбассе, в RT раскритиковали данное решение.
По утверждению регулятора, они провели проверку 29 новостных выпусков телеканала, а также документального фильма, выпущенных в феврале и марте 2022 года.
"В каждом случае мы установили, что освещение RT не соблюдало должной беспристрастности в отношении конфликта в Донбассе", - говорится в заявлении на сайте регулятора.
Британский медиарегулятор заявил, что якобы имевшие место нарушения телеканала RT носили повторяющийся и серьезный характер, и Ofcom
"готов рассмотреть их для применения установленных законом мер".
Пресс-служба RT в комментарии РИА Новости раскритиковала это решение британского регулятора.
"Остаётся только аплодировать сегодняшнему решению британского медиарегулятора. Уже много месяцев назад Ofcom отозвал у RT лицензию на вещание, а сейчас он вынес решение относительно нарушений, якобы допущенных нашим каналом в процессе вещания. Именно в такой последовательности. Теперь в Великобритании
сначала выносят приговор и только потом судят. Теряемся в догадках, какие санкции Ofcom хочет наложить на RT в этот раз. Отозвать уже отозванную лицензию? Рады, что британскому регулятору есть чем заняться", - заявили в пресс-службе телеканала.
Ofcom в марте отозвал лицензию телеканала Russia Today на вещание в Великобритании, решение вступило в силу немедленно. На телеканале заявили об отсутствии сомнений в том, что решение Ofcom – политическое: "В Великобритании искали формальный повод закрыть RT, но пытались сохранить видимость свободы слова", а "теперь маски сброшены".