https://ria.ru/20220718/obstrely-1803126990.html

Украинские войска 53 раза за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска 53 раза за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 18.07.2022

Украинские войска 53 раза за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 53 раза, выпустив 665 единиц боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T09:07

2022-07-18T09:07

2022-07-18T09:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 53 раза, выпустив 665 единиц боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). (Выпущено) 665 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220718/donbass-1803122392.html

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина