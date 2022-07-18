https://ria.ru/20220718/obstrely-1803126990.html
Украинские войска 53 раза за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 53 раза за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские войска 53 раза за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 53 раза, выпустив 665 единиц боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:07
2022-07-18T09:07
2022-07-18T09:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797339827_0:101:2994:1785_1920x0_80_0_0_285b9b7a6cf1c9745ef685847f4c57c7.jpg
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 53 раза, выпустив 665 единиц боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 53 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). (Выпущено) 665 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220718/donbass-1803122392.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797339827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fc5b379cf059568cf32c8b959e60011a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
09:07 18.07.2022 (обновлено: 09:10 18.07.2022)
Украинские войска 53 раза за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 53 раза за сутки обстреляли ДНР, выпустив 665 боеприпасов