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Каховская ГЭС не пострадала при обстреле ВСУ, подтвердили херсонские власти - РИА Новости, 18.07.2022
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Каховская ГЭС не пострадала при обстреле ВСУ, подтвердили херсонские власти
Каховская ГЭС не пострадала при обстреле ВСУ, подтвердили херсонские власти - РИА Новости, 18.07.2022
Каховская ГЭС не пострадала при обстреле ВСУ, подтвердили херсонские власти
Каховская ГЭС в Херсонской области работает в штатном режиме, повреждений после обстрелов украинских войск нет, сообщил замглавы администрации области Кирилл... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T19:32
2022-07-18T19:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
херсонская область
нато
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 18 июл - РИА Новости. Каховская ГЭС в Херсонской области работает в штатном режиме, повреждений после обстрелов украинских войск нет, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.Украинские войска вечером в понедельник обстреляли района ГЭС в Новой Каховки, в результате чего был поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение не остановлено."ГЭС работает в штатном режиме, все нормально, ничего не повреждено", - сказал РИА Новости Стремоусов.Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, херсонская область , нато
19:32 18.07.2022
 
Каховская ГЭС не пострадала при обстреле ВСУ, подтвердили херсонские власти

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: Каховская ГЭС работает штатно, повреждений нет

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке
Военнослужащие возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 18 июл - РИА Новости. Каховская ГЭС в Херсонской области работает в штатном режиме, повреждений после обстрелов украинских войск нет, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
Украинские войска вечером в понедельник обстреляли района ГЭС в Новой Каховки, в результате чего был поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение не остановлено.
"ГЭС работает в штатном режиме, все нормально, ничего не повреждено", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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