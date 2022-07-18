Каховская ГЭС не пострадала при обстреле ВСУ, подтвердили херсонские власти
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: Каховская ГЭС работает штатно, повреждений нет
Военнослужащие возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 18 июл - РИА Новости. Каховская ГЭС в Херсонской области работает в штатном режиме, повреждений после обстрелов украинских войск нет, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
Украинские войска вечером в понедельник обстреляли района ГЭС в Новой Каховки, в результате чего был поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение не остановлено.
"ГЭС работает в штатном режиме, все нормально, ничего не повреждено", - сказал РИА Новости Стремоусов.
Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.