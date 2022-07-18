https://ria.ru/20220718/obstrel-1803312467.html

При обстреле ГЭС в Новой Каховке ВСУ повредили газопровод, сообщил источник

При обстреле ГЭС в Новой Каховке ВСУ повредили газопровод, сообщил источник - РИА Новости, 18.07.2022

При обстреле ГЭС в Новой Каховке ВСУ повредили газопровод, сообщил источник

При обстреле района ГЭС Новой Каховки со стороны Украины поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение не остановлено,... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T19:09

2022-07-18T19:09

2022-07-18T20:04

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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НОВАЯ КАХОВКА, 18 июл - РИА Новости. При обстреле района ГЭС Новой Каховки со стороны Украины поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение не остановлено, сообщил РИА Новости источник в администрации города."Около 18.00 украинские военные обстреляли ГЭС в Новой Каховке. Попадание в район ГЭС, повреждение газопровода. На месте работают экстренные службы. Повреждения не затронули важные элементы объекта инфраструктуры, энергообеспечение района не приостановлено", - сказал собеседник агентства.Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.

https://ria.ru/20220715/ukraina-1802629591.html

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ситуация в днр и лнр, в мире, жкх, херсонская область