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При обстреле ГЭС в Новой Каховке ВСУ повредили газопровод, сообщил источник
При обстреле ГЭС в Новой Каховке ВСУ повредили газопровод, сообщил источник - РИА Новости, 18.07.2022
При обстреле ГЭС в Новой Каховке ВСУ повредили газопровод, сообщил источник
При обстреле района ГЭС Новой Каховки со стороны Украины поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение не остановлено,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T19:09
2022-07-18T19:09
2022-07-18T20:04
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
жкх
херсонская область
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НОВАЯ КАХОВКА, 18 июл - РИА Новости. При обстреле района ГЭС Новой Каховки со стороны Украины поврежден газопровод, но важные элементы инфраструктуры уцелели, энергоснабжение не остановлено, сообщил РИА Новости источник в администрации города."Около 18.00 украинские военные обстреляли ГЭС в Новой Каховке. Попадание в район ГЭС, повреждение газопровода. На месте работают экстренные службы. Повреждения не затронули важные элементы объекта инфраструктуры, энергообеспечение района не приостановлено", - сказал собеседник агентства.Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Наиболее пострадавшим оказался город Новая Каховка, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди.
https://ria.ru/20220715/ukraina-1802629591.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, жкх, херсонская область
19:09 18.07.2022 (обновлено: 20:04 18.07.2022)
При обстреле ГЭС в Новой Каховке ВСУ повредили газопровод, сообщил источник
Источник: украинским обстрелом ГЭС в Новой Каховке повредило газопровод