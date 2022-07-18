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Украинские войска обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое в ДНР
Украинские войска обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое в ДНР - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое в ДНР
Украинские войска за пять минут обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое в ДНР, в том числе снарядами "натовского калибра", сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:50
2022-07-18T17:50
2022-07-18T17:51
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое в ДНР, в том числе снарядами "натовского калибра", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.15 - населенный пункт Артемовск (укр. Бахмут) – населенный пункт Доломитное: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 16.20 - населенный пункт Керамик – населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220718/spetsoperatsiya-1803150728.html
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в мире, украина, нато, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
17:50 18.07.2022 (обновлено: 17:51 18.07.2022)
Украинские войска обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое в ДНР
В ДНР сообщили, что ВСУ за пять минут обстреляли Доломитное и Верхнеторецкое