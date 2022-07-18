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В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ рухнула крыша элеватора - РИА Новости, 18.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/obstrel-1803214322.html
В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ рухнула крыша элеватора
В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ рухнула крыша элеватора - РИА Новости, 18.07.2022
В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ рухнула крыша элеватора
Крыша элеватора в населенном пункте Пологи в Запорожской области рухнула из-за пожара, вызванного обстрелом со стороны украинских войск, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:28
2022-07-18T15:18
специальная военная операция на украине
жкх
запорожская область
россия
херсонская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ПОЛОГИ (ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ), 18 июл — РИА Новости. Крыша элеватора в населенном пункте Пологи в Запорожской области рухнула из-за пожара, вызванного обстрелом со стороны украинских войск, рассказал РИА Новости на месте происшествия глава местной районной администрации Степан Лопатин."Город Пологи подвергается обстрелам очень часто. Мы сейчас на территории маслоэкстракционного завода, вы видите печальную картину: завод не раз подвергался обстрелам. Это влечет пожары, так как растекается масло. Позавчера из-за тления на зернотоке обвалилась крыша. Там настолько высокая температура, что плавится металл", - сказал Лопатин.По его словам, сейчас потушить элеватор не представляется возможным, поскольку завод постоянно находится под обстрелами.Он также отметил, что благодаря поддержке России гуманитарную ситуацию в регионе удалось улучшить."Спасибо МЧС России, благодаря которому сюда заходят большие объемы гуманитарной помощи. Буквально в ближайшее прибудет конвой с 50 тоннами гумпомощи. Делается это регулярно, но пока еще район голоден: гуманитарным конвоям добраться сюда очень проблемно по причине регулярных обстрелов ВСУ. Мощным и жестким. Жизнь в городе начинается в 8 утра и часам к 12 в городе никого нет: пустые улицы, люди прячутся по подвалам, ожидая "прилетов" со стороны Украины", - сказал глава администрации.Несмотря на все сложности, коммунальные службы, по его словам, в городе работают, вывозится мусор, устраняются аварии на коммунальных сетях, при этом проблемы остаются только с газоснабжением, поскольку киевские власти отключили подачу газа по трубопроводу.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220718/infrastruktura-1803187168.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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"Пытались потушить" – представитель Запорожской области о рухнувшей в городе Пологи крыше элеватора
"Пытались потушить" – представитель Запорожской области о рухнувшей в городе Пологи крыше элеватора
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жкх, запорожская область, россия, херсонская область , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:28 18.07.2022 (обновлено: 15:18 18.07.2022)
 
В Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ рухнула крыша элеватора

В Запорожской области рухнула крыша элеватора из-за пожара, вызванного обстрелом ВСУ

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ПОЛОГИ (ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ), 18 июл — РИА Новости. Крыша элеватора в населенном пункте Пологи в Запорожской области рухнула из-за пожара, вызванного обстрелом со стороны украинских войск, рассказал РИА Новости на месте происшествия глава местной районной администрации Степан Лопатин.
"Город Пологи подвергается обстрелам очень часто. Мы сейчас на территории маслоэкстракционного завода, вы видите печальную картину: завод не раз подвергался обстрелам. Это влечет пожары, так как растекается масло. Позавчера из-за тления на зернотоке обвалилась крыша. Там настолько высокая температура, что плавится металл", - сказал Лопатин.
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Власти сообщили о повреждении инфраструктуры при ударе ВСУ по Новой Каховке
По его словам, сейчас потушить элеватор не представляется возможным, поскольку завод постоянно находится под обстрелами.
Он также отметил, что благодаря поддержке России гуманитарную ситуацию в регионе удалось улучшить.
"Спасибо МЧС России, благодаря которому сюда заходят большие объемы гуманитарной помощи. Буквально в ближайшее прибудет конвой с 50 тоннами гумпомощи. Делается это регулярно, но пока еще район голоден: гуманитарным конвоям добраться сюда очень проблемно по причине регулярных обстрелов ВСУ. Мощным и жестким. Жизнь в городе начинается в 8 утра и часам к 12 в городе никого нет: пустые улицы, люди прячутся по подвалам, ожидая "прилетов" со стороны Украины", - сказал глава администрации.
Несмотря на все сложности, коммунальные службы, по его словам, в городе работают, вывозится мусор, устраняются аварии на коммунальных сетях, при этом проблемы остаются только с газоснабжением, поскольку киевские власти отключили подачу газа по трубопроводу.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХЗапорожская областьРоссияХерсонская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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