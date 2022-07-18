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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 18.07.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска в понедельник в 13.33 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:00

2022-07-18T14:00

2022-07-18T14:11

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 13.33 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.33 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.Кроме того, украинские войска в 13.15 мск открыли огонь по Верхнеторецкому, выпустив 22 снаряда калибром 122 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о пяти обстрелах разных районов Донецка, в том числе и снарядами "натовского" калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

донецк (днр)

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кировский район, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, ситуация в днр и лнр, в мире