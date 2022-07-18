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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/obstrel-1803205720.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в понедельник в 13.33 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:00
2022-07-18T14:11
специальная военная операция на украине
кировский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
сцкк
ситуация в днр и лнр
в мире
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 13.33 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.33 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.Кроме того, украинские войска в 13.15 мск открыли огонь по Верхнеторецкому, выпустив 22 снаряда калибром 122 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о пяти обстрелах разных районов Донецка, в том числе и снарядами "натовского" калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
донецкая народная республика
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кировский район, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, ситуация в днр и лнр, в мире
14:00 18.07.2022 (обновлено: 14:11 18.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Кировскому району Донецка

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 13.33 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.33 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.
Кроме того, украинские войска в 13.15 мск открыли огонь по Верхнеторецкому, выпустив 22 снаряда калибром 122 миллиметра.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о пяти обстрелах разных районов Донецка, в том числе и снарядами "натовского" калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)СЦККСитуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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