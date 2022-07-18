https://ria.ru/20220718/obstrel-1803150624.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 18.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы города Донецка и Ясиноватую, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T11:06

2022-07-18T11:06

2022-07-18T11:10

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

днр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786913361_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ac2ef6df886ecef03a145a9649f96bad.jpg

ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы города Донецка и Ясиноватую, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 10.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в понедельник один раз обстреливали Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220717/aleksandrovka-1803079781.html

ясиноватая

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ясиноватая, днр, украина