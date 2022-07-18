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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 18.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/obstrel-1803150624.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы города Донецка и Ясиноватую, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T11:06
2022-07-18T11:10
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
днр
украина
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы города Донецка и Ясиноватую, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 10.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в понедельник один раз обстреливали Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220717/aleksandrovka-1803079781.html
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в мире, ясиноватая, днр, украина
11:06 18.07.2022 (обновлено: 11:10 18.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами калибра 155 и 122 миллиметра

© Фото : ДНР ОнлайнДом в Ясиноватой, пострадавший при обстреле
Дом в Ясиноватой, пострадавший при обстреле - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Дом в Ясиноватой, пострадавший при обстреле. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы города Донецка и Ясиноватую, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 10.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в понедельник один раз обстреливали Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
Вчера, 19:58Специальная военная операция на Украине
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