11:06 18.07.2022 (обновлено: 11:10 18.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами калибра 155 и 122 миллиметра
Дом в Ясиноватой, пострадавший при обстреле. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы города Донецка и Ясиноватую, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 10.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.