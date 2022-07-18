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Н&M решила уйти из России - РИА Новости, 18.07.2022
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Н&M решила уйти из России
Н&M решила уйти из России - РИА Новости, 18.07.2022
Н&M решила уйти из России
Одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) объявила об уходе с российского рынка. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:11
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экономика
россия
h&m
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ЦЮРИХ, 18 июл — РИА Новости. Одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes &amp; Mauritz (H&amp;M) объявила об уходе с российского рынка.С началом военной операции H&amp;M приостановила продажи."Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране", — говорится в пресс-релизе.По словам гендиректора H&amp;M Group Хелены Хельмерссон, продолжать деятельность в России с учетом сложившейся ситуации невозможно. Компания оценила затраты на уход с рынка в два миллиарда шведских крон — около 190 миллионов долларов в эквиваленте. Магазины сети на время планируют открыть для распродаж оставшегося товара.
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экономика, россия, h&m
10:11 18.07.2022 (обновлено: 11:13 18.07.2022)
 
Н&M решила уйти из России

Шведский ретейлер H&M объявил об окончательном уходе из России и анонсировал распродажу

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве
Вывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве
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ЦЮРИХ, 18 июл — РИА Новости. Одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) объявила об уходе с российского рынка.
С началом военной операции H&M приостановила продажи.
"Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране", — говорится в пресс-релизе.
По словам гендиректора H&M Group Хелены Хельмерссон, продолжать деятельность в России с учетом сложившейся ситуации невозможно. Компания оценила затраты на уход с рынка в два миллиарда шведских крон — около 190 миллионов долларов в эквиваленте.
Магазины сети на время планируют открыть для распродаж оставшегося товара.
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