https://ria.ru/20220718/nm-1803137552.html

Н&M решила уйти из России

Н&M решила уйти из России - РИА Новости, 18.07.2022

Н&M решила уйти из России

Одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) объявила об уходе с российского рынка. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:11

2022-07-18T10:11

2022-07-18T11:13

экономика

россия

h&m

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ЦЮРИХ, 18 июл — РИА Новости. Одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) объявила об уходе с российского рынка.С началом военной операции H&M приостановила продажи."Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране", — говорится в пресс-релизе.По словам гендиректора H&M Group Хелены Хельмерссон, продолжать деятельность в России с учетом сложившейся ситуации невозможно. Компания оценила затраты на уход с рынка в два миллиарда шведских крон — около 190 миллионов долларов в эквиваленте. Магазины сети на время планируют открыть для распродаж оставшегося товара.

https://ria.ru/20220715/kartofel-1802583977.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, h&m