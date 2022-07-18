https://ria.ru/20220718/nm-1803137552.html
Н&M решила уйти из России
Н&M решила уйти из России - РИА Новости, 18.07.2022
Н&M решила уйти из России
Одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) объявила об уходе с российского рынка. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:11
2022-07-18T10:11
2022-07-18T11:13
экономика
россия
h&m
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ЦЮРИХ, 18 июл — РИА Новости. Одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) объявила об уходе с российского рынка.С началом военной операции H&M приостановила продажи."Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране", — говорится в пресс-релизе.По словам гендиректора H&M Group Хелены Хельмерссон, продолжать деятельность в России с учетом сложившейся ситуации невозможно. Компания оценила затраты на уход с рынка в два миллиарда шведских крон — около 190 миллионов долларов в эквиваленте. Магазины сети на время планируют открыть для распродаж оставшегося товара.
https://ria.ru/20220715/kartofel-1802583977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, h&m
10:11 18.07.2022 (обновлено: 11:13 18.07.2022)
Н&M решила уйти из России
Шведский ретейлер H&M объявил об окончательном уходе из России и анонсировал распродажу
ЦЮРИХ, 18 июл — РИА Новости. Одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) объявила об уходе с российского рынка.
С началом военной операции H&M
приостановила продажи.
"Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране", — говорится в пресс-релизе.
По словам гендиректора H&M Group Хелены Хельмерссон, продолжать деятельность в России
с учетом сложившейся ситуации невозможно. Компания оценила затраты на уход с рынка в два миллиарда шведских крон — около 190 миллионов долларов в эквиваленте.
Магазины сети на время планируют открыть для распродаж оставшегося товара.