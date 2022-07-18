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WSJ: Европа торопится вывезти больше нефти из России до эмбарго - РИА Новости, 18.07.2022
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WSJ: Европа торопится вывезти больше нефти из России до эмбарго
WSJ: Европа торопится вывезти больше нефти из России до эмбарго - РИА Новости, 18.07.2022
WSJ: Европа торопится вывезти больше нефти из России до эмбарго
Владельцы танкеров в Европе отгружают как можно больше российской нефти, чтобы успеть до введения эмбарго в декабре, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T10:33
2022-07-18T12:29
экономика
цены на нефть
владимир путин
украина
россия
азия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владельцы танкеров в Европе отгружают как можно больше российской нефти, чтобы успеть до введения эмбарго в декабре, пишет The Wall Street Journal.По словам автора статьи, на фоне резкого роста поставок топлива из России в страны Азии европейские перевозчики тоже поторопились нагрузить танкеры российской нефтью. Усугубляет необходимость ускорить поставки и грядущий запрет на страховое покрытие перевозок нефти из России, что сделает любые рейсы незаконными в соответствии с международным морским правом."Греческие владельцы танкеров, которые контролируют почти треть мирового флота, перевезли около половины обычных объемов российской нефти в мае и июне. По оценкам Lloyd's List Intelligence, за эти два месяца греческие суда совершили 151 заход в российские порты Черного и Балтийского морей по сравнению с 89 заходами за весь предыдущий год", — пояснили в WSJ.Возросший после начала российской спецоперации на Украине спрос на нефть подтолкнул фрахтовые ставки на средние танкеры примерно до 40 тысяч долларов в день по сравнению с десятью тысячами в январе. Владельцы крупных европейских танкеров отметили, что санкции могут вынудить их временно приостановить плавание примерно трети флота. Но высокий мировой спрос на горючее рано или поздно заставит эти суда снова выйти в море.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых — эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220708/putin-1801276425.html
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экономика, цены на нефть, владимир путин, украина, россия, азия, санкции в отношении россии
10:33 18.07.2022 (обновлено: 12:29 18.07.2022)
 
WSJ: Европа торопится вывезти больше нефти из России до эмбарго

WSJ: европейские танкеры нарастили перевозки нефти из России из-за будущего эмбарго

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкТанкер Lana, зарегистрированный под российским флагом и перевозивший нефть из Ирана, в акватории острова Каристос в Греции
Танкер Lana, зарегистрированный под российским флагом и перевозивший нефть из Ирана, в акватории острова Каристос в Греции - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Танкер Lana, зарегистрированный под российским флагом и перевозивший нефть из Ирана, в акватории острова Каристос в Греции
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владельцы танкеров в Европе отгружают как можно больше российской нефти, чтобы успеть до введения эмбарго в декабре, пишет The Wall Street Journal.
По словам автора статьи, на фоне резкого роста поставок топлива из России в страны Азии европейские перевозчики тоже поторопились нагрузить танкеры российской нефтью. Усугубляет необходимость ускорить поставки и грядущий запрет на страховое покрытие перевозок нефти из России, что сделает любые рейсы незаконными в соответствии с международным морским правом.
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"Греческие владельцы танкеров, которые контролируют почти треть мирового флота, перевезли около половины обычных объемов российской нефти в мае и июне. По оценкам Lloyd's List Intelligence, за эти два месяца греческие суда совершили 151 заход в российские порты Черного и Балтийского морей по сравнению с 89 заходами за весь предыдущий год", — пояснили в WSJ.
Возросший после начала российской спецоперации на Украине спрос на нефть подтолкнул фрахтовые ставки на средние танкеры примерно до 40 тысяч долларов в день по сравнению с десятью тысячами в январе. Владельцы крупных европейских танкеров отметили, что санкции могут вынудить их временно приостановить плавание примерно трети флота. Но высокий мировой спрос на горючее рано или поздно заставит эти суда снова выйти в море.
"Никто не может сказать, что произойдет с рынком танкеров после введения санкций, но в итоге это может оказаться положительным фактором, поскольку спрос на нефть по-прежнему высок, и суда, скорее всего, будут направлены за нефтью из других мест назначения, таких как США и Ближний Восток. Расстояния плаваний увеличатся: значит, танкеры будут зарабатывать больше денег", — заявил журналистам исполнительный директор одной из греческих судоходных компаний.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз ввел в действие уже шесть пакетов санкций, среди которых — эмбарго на российские уголь и нефть. Но это обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.
В Кремле рестрикции назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, уверен он, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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