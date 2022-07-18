https://ria.ru/20220718/natsionalisty-1803181641.html

ВС России уничтожили до 60 националистов в Черкасской области

ВС России уничтожили до 60 националистов в Черкасской области - РИА Новости, 18.07.2022

ВС России уничтожили до 60 националистов в Черкасской области

Вооруженные силы РФ высокоточным оружием уничтожили в Черкасской области до 60 националистов в пункте дислокации, сообщили в понедельник журналистам в... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:41

2022-07-18T12:41

2022-07-18T13:03

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

черкасская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789014883_0:0:3198:1800_1920x0_80_0_0_3697ba3f9be9147979519e1c1fd63320.jpg

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ высокоточным оружием уничтожили в Черкасской области до 60 националистов в пункте дислокации, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ."В результате удара высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Витово Черкасской области уничтожено до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия", - сказали в ведомстве.Накануне Минобороны сообщило об уничтожении до 65 националистов из 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады, находившихся в районе Новоданиловки Запорожской области, и свыше 10 единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черкасская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вооруженные силы украины, черкасская область, министерство обороны рф (минобороны рф)