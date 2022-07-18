https://ria.ru/20220718/natsionalisty-1803181641.html
ВС России уничтожили до 60 националистов в Черкасской области
ВС России уничтожили до 60 националистов в Черкасской области - РИА Новости, 18.07.2022
ВС России уничтожили до 60 националистов в Черкасской области
Вооруженные силы РФ высокоточным оружием уничтожили в Черкасской области до 60 националистов в пункте дислокации, сообщили в понедельник журналистам в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:41
2022-07-18T12:41
2022-07-18T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
черкасская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ высокоточным оружием уничтожили в Черкасской области до 60 националистов в пункте дислокации, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ."В результате удара высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Витово Черкасской области уничтожено до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия", - сказали в ведомстве.Накануне Минобороны сообщило об уничтожении до 65 националистов из 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады, находившихся в районе Новоданиловки Запорожской области, и свыше 10 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, черкасская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:41 18.07.2022 (обновлено: 13:03 18.07.2022)
ВС России уничтожили до 60 националистов в Черкасской области
Минобороны: ВС России уничтожили до 60 националистов в Черкасской области