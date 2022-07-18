https://ria.ru/20220718/nato-1803328945.html

Австрийский канцлер заявил, что страна не собирается вступать в НАТО

Австрийский канцлер заявил, что страна не собирается вступать в НАТО - РИА Новости, 18.07.2022

Австрийский канцлер заявил, что страна не собирается вступать в НАТО

Австрия не собирается по примеру Швеции и Финляндии вступать в НАТО, заявил канцлер Карл Нехаммер в понедельник на пресс-конференции в Вене, сообщил сайт... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T20:35

2022-07-18T20:35

2022-07-18T20:35

в мире

владимир путин

украина

австрия

швеция

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нато

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ПРАГА, 18 июл – РИА Новости. Австрия не собирается по примеру Швеции и Финляндии вступать в НАТО, заявил канцлер Карл Нехаммер в понедельник на пресс-конференции в Вене, сообщил сайт братиславской газеты Pravda."По словам Нехаммера, во время его переговоров с прибывшим с визитом в Вену премьером Словакии Эдуардом Хегером немалое внимание было уделено ситуации на Украине. Как заявил Нехаммер, Австрия не собирается следовать примеру Швеции и Финляндии, которые в связи с российской агрессией на Украине пересмотрели свой военный нейтралитет и стремятся вступить в НАТО. Подобная дискуссия в Австрии "не ведется", подчеркнул канцлер. Австрия придерживается совместной политики ЕС в международной сфере и сфере безопасности, а также планирует инвестировать больше средств в собственную оборону", - говорится в сообщении.В свою очередь, словацкий премьер напомнил, что его страна оказывает Украине всестороннюю помощь, как и многие другие государства свободного мира.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220718/nato-1803287745.html

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австрия

швеция

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в мире, владимир путин, украина, австрия, швеция, евросоюз, нато