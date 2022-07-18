10:23 18.07.2022 (обновлено: 11:46 18.07.2022)
В бундестаге призвали Европу готовиться к роспуску НАТО
Депутат бундестага Дагделен призвала Европу готовиться к роспуску НАТО
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Странам Европы необходимо преодолеть стремление к конфронтации и покончить с блоковым мышлением для сохранения мира, безопасности и стабильности. Такое мнение высказала в интервью китайской газете Global Times депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.
По ее словам, примером в этой ситуации может послужить политика разрядки, которую проводил в свое время экс-канцлер ФРГ Вилли Брандт. Дагделен отметила, что сейчас мирное уравновешивание интересов — единственный способ выбраться из "спирали эскалации".
"Хотя сегодня многим в Германии это может показаться утопией, наша долгосрочная цель должна заключаться в роспуске НАТО и замене на систему коллективной безопасности, которая будет нацелена на разоружение и сотрудничество", — пояснила депутат.
Дагделен также подчеркнула, что НАТО, несмотря на все заверения, — вовсе не оборонительный союз, ведь для стран — членов альянса уже много лет на первом месте стоят экономические и геополитические интересы, которые они преследуют не задумываясь. ЕС же надо перестать подстраиваться под стратегию США, ведь без учета интересов России мира в Европе достигнуть не удастся. Отказ от конфронтации — первое, что сейчас нужно сделать, подытожила депутат.
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