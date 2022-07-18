https://ria.ru/20220718/nato-1803140487.html

В бундестаге призвали Европу готовиться к роспуску НАТО

В бундестаге призвали Европу готовиться к роспуску НАТО - РИА Новости, 18.07.2022

В бундестаге призвали Европу готовиться к роспуску НАТО

Странам Европы необходимо преодолеть стремление к конфронтации и покончить с блоковым мышлением для сохранения мира, безопасности и стабильности. Такое мнение... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:23

2022-07-18T10:23

2022-07-18T11:46

в мире

европа

германия

сша

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нато

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Странам Европы необходимо преодолеть стремление к конфронтации и покончить с блоковым мышлением для сохранения мира, безопасности и стабильности. Такое мнение высказала в интервью китайской газете Global Times депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.По ее словам, примером в этой ситуации может послужить политика разрядки, которую проводил в свое время экс-канцлер ФРГ Вилли Брандт. Дагделен отметила, что сейчас мирное уравновешивание интересов — единственный способ выбраться из "спирали эскалации"."Хотя сегодня многим в Германии это может показаться утопией, наша долгосрочная цель должна заключаться в роспуске НАТО и замене на систему коллективной безопасности, которая будет нацелена на разоружение и сотрудничество", — пояснила депутат.Дагделен также подчеркнула, что НАТО, несмотря на все заверения, — вовсе не оборонительный союз, ведь для стран — членов альянса уже много лет на первом месте стоят экономические и геополитические интересы, которые они преследуют не задумываясь. ЕС же надо перестать подстраиваться под стратегию США, ведь без учета интересов России мира в Европе достигнуть не удастся. Отказ от конфронтации — первое, что сейчас нужно сделать, подытожила депутат.

https://ria.ru/20220601/nato-1792488396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, европа, германия, сша, евросоюз, нато