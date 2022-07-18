https://ria.ru/20220718/nato-1803115424.html

В Китае перечислили семь "смертных грехов" НАТО

В Китае перечислили семь "смертных грехов" НАТО - РИА Новости, 18.07.2022

В Китае перечислили семь "смертных грехов" НАТО

НАТО, страдающая "семью поистине смертными грехами", представляет собой огромную угрозу развитию мира, пишет китайское издание People's Daily. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T04:49

2022-07-18T04:49

2022-07-18T04:49

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китай

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. НАТО, страдающая "семью поистине смертными грехами", представляет собой огромную угрозу развитию мира, пишет китайское издание People's Daily.Первый грех Альянса, как считает автор статьи, — это явственное проявление расизма. НАТО, несмотря на то, что Россия победила во Второй мировой войне, считает, что она проиграла в холодной войне.Второй грех – установка идеологии во главу угла. Власти Соединенных Штатов Америки считают, что именно их страна – превыше всех мировых держав.Кроме того, издание отмечает, что Альянс всегда игнорирует нормы международного права. Это проявляется в решении принять в состав Финляндии. При этом НАТО всегда заявляет, что действует только в соответствии с Уставом ООН, но на самом деле это совсем не так.Альянс также активно продвигает блоковую политику, а это тоже можно считать грехом.Шестой грех – распространение менталитета холодной войны, так как члены НАТО продолжают провоцировать лагерную конфронтацию и создавать напряженность во всем мире.Также блок отклоняется от изначального желания обеспечить безопасность в Северной Атлантике и принимает участие в глобальной экспансии.Россия не раз подчеркивала, что цель альянса — конфронтация. По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не сулит Европе большей безопасности. В МИД же напоминали, что Россия остается открытой к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у российских границ и об отводе их сил в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20220709/nato-1801453994.html

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нато, в мире, китай