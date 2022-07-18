В Китае перечислили семь "смертных грехов" НАТО
People's Daily: НАТО с ее семью "смертными грехами" угрожает развитию мира
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. НАТО, страдающая "семью поистине смертными грехами", представляет собой огромную угрозу развитию мира, пишет китайское издание People's Daily.
Второй грех – установка идеологии во главу угла. Власти Соединенных Штатов Америки считают, что именно их страна – превыше всех мировых держав.
Альянс также активно продвигает блоковую политику, а это тоже можно считать грехом.
Шестой грех – распространение менталитета холодной войны, так как члены НАТО продолжают провоцировать лагерную конфронтацию и создавать напряженность во всем мире.
Также блок отклоняется от изначального желания обеспечить безопасность в Северной Атлантике и принимает участие в глобальной экспансии.
"НАТО представляет собой огромную угрозу развитию на всей планете. То, что делает НАТО, заслуживает высокой бдительности со стороны всех людей Земли", - резюмирует издание.
Россия не раз подчеркивала, что цель альянса — конфронтация. По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не сулит Европе большей безопасности. В МИД же напоминали, что Россия остается открытой к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, присоединения к блоку Украины и создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у российских границ и об отводе их сил в Восточной Европе на позиции 1997 года.