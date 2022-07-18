https://ria.ru/20220718/naemnik-1803252209.html

Лондон нагнетает ситуацию вокруг смерти наемника в ДНР, заявила Захарова

Лондон нагнетает ситуацию вокруг смерти наемника в ДНР, заявила Захарова - РИА Новости, 18.07.2022

Лондон нагнетает ситуацию вокруг смерти наемника в ДНР, заявила Захарова

Власти Великобритании хотят политизировать смерть наемника Пола Ури, попавшего в плен в Донецкой Народной Республике, говорится в ответе официального... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:15

2022-07-18T16:15

2022-07-18T16:59

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Власти Великобритании хотят политизировать смерть наемника Пола Ури, попавшего в плен в Донецкой Народной Республике, говорится в ответе официального представителя МИД Марии Захаровой на просьбу СМИ прокомментировать эту ситуацию.На Смоленской площади напомнили, что неоднократно указывали Лондону на необходимость войти в контакт с властями независимой ДНР насчет дальнейшей судьбы Ури. Однако в Британии не стали вести переговоры о возвращении своего соотечественника в рамках обмена пленными.Кроме того, королевство не стало заниматься вопросом предоставления Ури, страдавшему хроническими заболеваниями, медицинских препаратов по линии МККК. Тем не менее донецкие власти оказали ему необходимую медпомощь, продолжила Захарова.Она констатировала, что сейчас в Лондоне используют эту трагедию для "набора очков" в гонке за пост лидера Консервативной партии.Захарова также напомнила, что Лондон, несмотря на обращения, не предоставил Москве никакой информации о смерти в Великобритании целого ряда граждан России, а также продолжает укрывать десятки россиян, вступивших в конфликт с законом.Британская внешнеполитическая служба забыла азы дипломатии, заключила официальный представитель МИД.Как сообщала омбудсмен ДНР Дарья Морозова, находившийся в плену британский наемник Пол Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния на фоне "безразличия к его судьбе на родине".

https://ria.ru/20220715/naemnik-1802839066.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220715/naemnik-1802869942.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, лондон, великобритания, международный комитет красного креста (мккк)