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Лондон нагнетает ситуацию вокруг смерти наемника в ДНР, заявила Захарова - РИА Новости, 18.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/naemnik-1803252209.html
Лондон нагнетает ситуацию вокруг смерти наемника в ДНР, заявила Захарова
Лондон нагнетает ситуацию вокруг смерти наемника в ДНР, заявила Захарова - РИА Новости, 18.07.2022
Лондон нагнетает ситуацию вокруг смерти наемника в ДНР, заявила Захарова
Власти Великобритании хотят политизировать смерть наемника Пола Ури, попавшего в плен в Донецкой Народной Республике, говорится в ответе официального... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:15
2022-07-18T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
лондон
великобритания
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Власти Великобритании хотят политизировать смерть наемника Пола Ури, попавшего в плен в Донецкой Народной Республике, говорится в ответе официального представителя МИД Марии Захаровой на просьбу СМИ прокомментировать эту ситуацию.На Смоленской площади напомнили, что неоднократно указывали Лондону на необходимость войти в контакт с властями независимой ДНР насчет дальнейшей судьбы Ури. Однако в Британии не стали вести переговоры о возвращении своего соотечественника в рамках обмена пленными.Кроме того, королевство не стало заниматься вопросом предоставления Ури, страдавшему хроническими заболеваниями, медицинских препаратов по линии МККК. Тем не менее донецкие власти оказали ему необходимую медпомощь, продолжила Захарова.Она констатировала, что сейчас в Лондоне используют эту трагедию для "набора очков" в гонке за пост лидера Консервативной партии.Захарова также напомнила, что Лондон, несмотря на обращения, не предоставил Москве никакой информации о смерти в Великобритании целого ряда граждан России, а также продолжает укрывать десятки россиян, вступивших в конфликт с законом.Британская внешнеполитическая служба забыла азы дипломатии, заключила официальный представитель МИД.Как сообщала омбудсмен ДНР Дарья Морозова, находившийся в плену британский наемник Пол Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния на фоне "безразличия к его судьбе на родине".
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в мире, россия, лондон, великобритания, международный комитет красного креста (мккк)
16:15 18.07.2022 (обновлено: 16:59 18.07.2022)
 
Лондон нагнетает ситуацию вокруг смерти наемника в ДНР, заявила Захарова

Захарова: Лондон нагнетает ситуацию вокруг смерти британского наемника в ДНР

© AP Photo / Pavel GolovkinЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Власти Великобритании хотят политизировать смерть наемника Пола Ури, попавшего в плен в Донецкой Народной Республике, говорится в ответе официального представителя МИД Марии Захаровой на просьбу СМИ прокомментировать эту ситуацию.

"Отмечаем неуместное стремление Лондона политизировать и нагнетать ситуацию вокруг скончавшегося в Донецкой Народной Республике британского подданного П. Ури. При этом, по информации властей ДНР, он являлся отнюдь не гражданским лицом, а был профессиональным военным, ранее служившим в Афганистане, Ираке и Ливии, после чего руководил боевыми операциями и обучал военнослужащих ВСУ".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
На Смоленской площади напомнили, что неоднократно указывали Лондону на необходимость войти в контакт с властями независимой ДНР насчет дальнейшей судьбы Ури. Однако в Британии не стали вести переговоры о возвращении своего соотечественника в рамках обмена пленными.
Кроме того, королевство не стало заниматься вопросом предоставления Ури, страдавшему хроническими заболеваниями, медицинских препаратов по линии МККК. Тем не менее донецкие власти оказали ему необходимую медпомощь, продолжила Захарова.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 18:58Специальная военная операция на Украине
Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника в ДНР
Она констатировала, что сейчас в Лондоне используют эту трагедию для "набора очков" в гонке за пост лидера Консервативной партии.

"Рассуждения политиков типа Э. Трасс о непризнании народных республик — это не более чем отговорки, показывающие, насколько безразлична британскому правительству судьба своих соотечественников, которых оно без зазрения совести использует в собственных интересах", — подчеркнула представитель МИД.

Захарова также напомнила, что Лондон, несмотря на обращения, не предоставил Москве никакой информации о смерти в Великобритании целого ряда граждан России, а также продолжает укрывать десятки россиян, вступивших в конфликт с законом.
Британская внешнеполитическая служба забыла азы дипломатии, заключила официальный представитель МИД.
Как сообщала омбудсмен ДНР Дарья Морозова, находившийся в плену британский наемник Пол Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния на фоне "безразличия к его судьбе на родине".
Британский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 21:23Сказано в эфире
"Возникает вопрос". Меркури об умершем в ДНР британском наемнике
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛондонВеликобританияМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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