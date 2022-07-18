https://ria.ru/20220718/most-1803176594.html

В Череповце построили второй вантовый мост через Шексну

В Череповце построили второй вантовый мост через Шексну - РИА Новости, 18.07.2022

В Череповце построили второй вантовый мост через Шексну

В Череповце за тысячу дней построили второй вантовый мост через Шексну, он даст толчок развитию города и всего Северо-Западного транспортного коридора,... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:32

2022-07-18T12:32

2022-07-18T13:48

вологодская область

череповец

вологодская область

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 18 июл – РИА Новости. В Череповце за тысячу дней построили второй вантовый мост через Шексну, он даст толчок развитию города и всего Северо-Западного транспортного коридора, торжественное открытие объекта намечено на 12 августа, сообщил губернатор Олег Кувшинников.Глава области отметил, что новый мост, уже получивший название Архангельский, соединит две федеральные трассы, сделает дорогу из Череповца до Москвы значительно короче.По его словам, движение автотранспорта будет осуществляться по четырем полосам, построены три кольцевые развязки, семь километров тротуаров, более шести километров велодорожек. На стройплощадке все эти годы работали порядка тысячи человек.

https://ria.ru/20220621/dokhody-1797130528.html

череповец

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

череповец, вологодская область, олег кувшинников