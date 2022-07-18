https://ria.ru/20220718/most-1803176594.html
В Череповце построили второй вантовый мост через Шексну
В Череповце построили второй вантовый мост через Шексну - РИА Новости, 18.07.2022
В Череповце построили второй вантовый мост через Шексну
В Череповце за тысячу дней построили второй вантовый мост через Шексну, он даст толчок развитию города и всего Северо-Западного транспортного коридора,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:32
2022-07-18T12:32
2022-07-18T13:48
вологодская область
череповец
вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 18 июл – РИА Новости. В Череповце за тысячу дней построили второй вантовый мост через Шексну, он даст толчок развитию города и всего Северо-Западного транспортного коридора, торжественное открытие объекта намечено на 12 августа, сообщил губернатор Олег Кувшинников.Глава области отметил, что новый мост, уже получивший название Архангельский, соединит две федеральные трассы, сделает дорогу из Череповца до Москвы значительно короче.По его словам, движение автотранспорта будет осуществляться по четырем полосам, построены три кольцевые развязки, семь километров тротуаров, более шести километров велодорожек. На стройплощадке все эти годы работали порядка тысячи человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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череповец, вологодская область, олег кувшинников
ВОЛОГДА, 18 июл – РИА Новости. В Череповце за тысячу дней построили второй вантовый мост через Шексну, он даст толчок развитию города и всего Северо-Западного транспортного коридора, торжественное открытие объекта намечено на 12 августа, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
"В середине июля строительство мостового сооружения завершено. Сроки строительства – ровно тысяча дней. Мы построили гигантский объект протяженностью 8 километров 877 метров, и сдадим его в августе 2022 года, а не в августе 2025-го, как было в первоначальном контракте", - сказал Кувшинников на совещании в Череповце, посвященном завершению строительства.
Глава области отметил, что новый мост, уже получивший название Архангельский, соединит две федеральные трассы, сделает дорогу из Череповца до Москвы
значительно короче.
По его словам, движение автотранспорта будет осуществляться по четырем полосам, построены три кольцевые развязки, семь километров тротуаров, более шести километров велодорожек. На стройплощадке все эти годы работали порядка тысячи человек.
"Этот мост позволит нам комплексно развивать Зашекснинский района города, и уже сегодня мы готовим большой проект комплексной застройки. Там будут построены 1,5 миллиона квадратных метров жилья в среднесрочной перспективе, построено большое количество социальных объектов, рекреационные зоны, инвестиционные площадки", - сказал Кувшинников.