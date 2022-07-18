https://ria.ru/20220718/moshenniki-1803204191.html

ОНФ предупредил о фейковых призывах о сборах средств для бойцов Донбасса

ОНФ предупредил о фейковых призывах о сборах средств для бойцов Донбасса - РИА Новости, 18.07.2022

ОНФ предупредил о фейковых призывах о сборах средств для бойцов Донбасса

На фоне проекта "Все для Победы!" от Народного фронта активизировались мошенники, они распространяют в соцсетях фейковые призывы к сбору средств, рассказали в... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:56

2022-07-18T13:56

2022-07-18T13:58

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донбасс

донецкая народная республика

промсвязьбанк

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. На фоне проекта "Все для Победы!" от Народного фронта активизировались мошенники, они распространяют в соцсетях фейковые призывы к сбору средств, рассказали в пресс-службе ОНФ."Проект "Всё для Победы!" набирает обороты и объединяет все больше известных людей для помощи бойцам армий Донбасса. На фоне его популярности активизировались мошенники: в социальных сетях они распространяют фейковые призывы к сбору средств, в том числе под именами военных корреспондентов-кураторов проекта", - сказано в сообщении.Отмечается, что Народный фронт выявил ложные посты о сборе средств от имени военкора "Первого канала" Ирины Куксенковой. Тексты иллюстрированы картинками с указанием логотипа сайта "Всё для Победы!" и данными банковской карты. При проверке оказалось, что указанная карта не активна, перечислить на неё деньги невозможно."О попытках запустить фейковые сборы сообщили и журналисты Russia Today. По их данным, мошенники объявляют о сборах, якобы курируемых разными известными журналистами. Народный фронт обращает внимание, что сбор средств на поддержку военнослужащих подразделений Луганской и Донецкой Народных Республик в рамках проекта "Все для Победы!" осуществляется исключительно на портале… А транзакции проходят только через электронные терминалы Промсвязьбанка (банк ПСБ). Если при электронном переводе денежных средств система предлагает сделать это через любой иной банк — значит, действуют мошенники", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220715/sberbank-1802877233.html

https://ria.ru/20220715/aferisty-1802581247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донбасс, донецкая народная республика, промсвязьбанк