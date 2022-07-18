13:56 18.07.2022 (обновлено: 13:58 18.07.2022)
ОНФ предупредил о фейковых призывах о сборах средств для бойцов Донбасса
ОНФ предупредил о фейковых призывах от мошенников на сборы средств для бойцов Донбасса
Доставка гуманитарной помощи в Луганск. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. На фоне проекта "Все для Победы!" от Народного фронта активизировались мошенники, они распространяют в соцсетях фейковые призывы к сбору средств, рассказали в пресс-службе ОНФ.
"Проект "Всё для Победы!" набирает обороты и объединяет все больше известных людей для помощи бойцам армий Донбасса. На фоне его популярности активизировались мошенники: в социальных сетях они распространяют фейковые призывы к сбору средств, в том числе под именами военных корреспондентов-кураторов проекта", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Народный фронт выявил ложные посты о сборе средств от имени военкора "Первого канала" Ирины Куксенковой. Тексты иллюстрированы картинками с указанием логотипа сайта "Всё для Победы!" и данными банковской карты. При проверке оказалось, что указанная карта не активна, перечислить на неё деньги невозможно.
"О попытках запустить фейковые сборы сообщили и журналисты Russia Today. По их данным, мошенники объявляют о сборах, якобы курируемых разными известными журналистами. Народный фронт обращает внимание, что сбор средств на поддержку военнослужащих подразделений Луганской и Донецкой Народных Республик в рамках проекта "Все для Победы!" осуществляется исключительно на портале… А транзакции проходят только через электронные терминалы Промсвязьбанка (банк ПСБ). Если при электронном переводе денежных средств система предлагает сделать это через любой иной банк — значит, действуют мошенники", - уточнили в пресс-службе.
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