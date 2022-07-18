https://ria.ru/20220718/miting-1803338515.html

В Риме прошел митинг в поддержку премьер-министра Италии Драги

В Риме прошел митинг в поддержку премьер-министра Италии Драги - РИА Новости, 18.07.2022

В Риме прошел митинг в поддержку премьер-министра Италии Драги

Митинг в поддержку премьер-министра Италии Марио Драги и курса его правительства прошел в понедельник вечером на одной из площадей в центре итальянской столицы. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T21:55

2022-07-18T21:55

2022-07-18T21:55

марио драги

в мире

италия

движение 5 звезд

украина

россия

владимир путин

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РИМ, 18 июл - РИА Новости. Митинг в поддержку премьер-министра Италии Марио Драги и курса его правительства прошел в понедельник вечером на одной из площадей в центре итальянской столицы. Демонстрация, основным лозунгом которой стало продолжение работы нынешнего премьера, прошла одновременно с аналогичными митингами в других итальянских городах.Как передает корреспондент РИА Новости, на мероприятие собрались несколько сотен человек: организаторы акции договорились выйти на площадь без партийной символики, принеся с собой только флаги Евросоюза и национальные триколоры. Участники митинга держали плакаты: "Вперед с Драги ради будущего Италии" и "Проблема не в доверии партий к Драги, а Драги к партиям"."Мы говорим, что вопросы, связанные с войной на Украине, инфляцией и повышением цен, должны быть быть разрешены ответственными серьезными людьми; а не теми, кто хочет развалить правительство Италии. <…> это машина; которую должен вести человек с опытом и авторитетом, и его имя Марио Драги", - заявил со сцены автор инициативы, римский студент Манфреди Мумоло.На площадь Сан-Сильвестро неподалеку от правительственного Дворца Киджи и нижней палаты итальянского парламента также пришли представители местной политической сцены, в основном из малых парламентских партий "Живая Италия", "+Европа" и "Действие". Их выступления сопровождались сбором подписей к петиции с обращением к Драги не уходить, которую запустила "Живая Италия" и которая уже набрала около 100 тысяч голосов.Политический кризис в Италии обострился после того , как в Сенате итальянского парламента на прошлой неделе состоялось голосование о доверии правительству страны, которое оно поставило в связи с принятием декрета с мерами экономической поддержки. Несмотря на то, что Совмин получил доверие, в голосовании отказались принять участие представители "Движения 5 звезд". После этого Драги заявил о прекращении существования "общенационального большинства" и подал президенту страны об отставке, которое тот, однако, не принял, предложив премьеру рассказать о внутриполитической ситуации в парламенте.В понедельник внимание местных СМИ сосредоточено на продолжающейся с выходных ассамблее парламентариев от "Движения", где проявились мнения в поддержку продолжения работы в нынешней коалиции. Источники в руководстве правительства при этом отмечают, что Драги намерен повторно подать в отставку, однако не исключают, что раскол в "Движении" с появлением новой группы лояльных правительству парламентариев может изменить его решение. Ситуация осложняется тем, что правящая коалиция теоретически продолжает обладать необходимой поддержкой в парламенте даже и без голосов "пятизвездочных", однако сам Драги ранее заявлял, что не готов возглавлять правительство, если в нем не будет представлено "Движение", как и не намерен формировать новый состав Совмина с учетом новой конфигурации большинства.Одновременно с петицией обычных граждан в Италии продолжается сбор подписей в поддержку письма мэров итальянских городов, которые также обратились к Драги к просьбой не уходить в отставку. В настоящее время к обращению присоединились более 1300 градоначальников. С аналогичным призывом к премьеру выступили объединения промышленников и предпринимателей, общественные организации и профессиональные ассоциации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220716/dragi-1802961567.html

https://ria.ru/20220715/italiya-1802688413.html

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Митинг в центре Рима: итальянцы просят Драги не уходить в отставку Участники митинга в центре Рима просят премьера Драги не уходить в отставку 2022-07-18T21:55 true PT0M18S

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марио драги, в мире, италия, движение 5 звезд, украина, россия, владимир путин