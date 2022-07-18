https://ria.ru/20220718/microsoft-1803305452.html

В МИД заявили, что Microsoft лишает Украину цифровой самостоятельности

В МИД заявили, что Microsoft лишает Украину цифровой самостоятельности - РИА Новости, 18.07.2022

В МИД заявили, что Microsoft лишает Украину цифровой самостоятельности

Microsoft исполняет заказ Пентагона и спецслужб по взятию под полный контроль всей информационной инфраструктуры Украины и лишению ее какого-либо "цифрового... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T18:38

2022-07-18T18:38

2022-07-18T21:25

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Microsoft исполняет заказ Пентагона и спецслужб по взятию под полный контроль всей информационной инфраструктуры Украины и лишению ее какого-либо "цифрового суверенитета", заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов."Microsoft исполняет заказ Пентагона и спецслужб по взятию под полный контроль всей информационной инфраструктуры Украины и лишению ее какого-либо "цифрового суверенитета". В сущности, компания сама же в этом призналась в упомянутом докладе", - заявил Сыромолотов, комментируя доклад Microsoft, в котором компания обвиняет Россию в кибератаках.К примеру, отметил замглавы МИД, центр анализа угроз Microsoft, прикрываясь обещаниями помочь в укреплении безопасности, убедил украинские органы власти предоставить удаленный доступ к их сетям. "В частности – через задействование свойства "контролируемый доступ к папке" в приложении для защиты от киберугроз Microsoft Defender. С помощью сервисов RiskIQ, под предлогом проведения оценки уровня защищенности информационных ресурсов государственных органов Украины, выявлены устройства с незакрытыми ("unpatched") известными уязвимостями, которые теперь могут использоваться американцами", - пояснил он."Все говорит о том, что доклад состряпан под русофобские установки администрации США или вообще написан под диктовку ее функционеров. В нем – мифы о хакерах, действующих по указке из Москвы. Раскручиваются страшилки о русской угрозе для так называемых "демократий". Компания не утруждает себя предъявлением каких-либо доказательств", - заявил Сыромолотов.Замглавы МИД пояснил, что режим Владимира Зеленского дал Microsoft доступ ко всем устройствам связи в стране, "предоставил ей инструменты для слежки, провокаций, осуществления компьютерных атак "под чужим флагом". Сыромолотов предположил, что "ИТ-армия Украины", которая продолжает хвалиться взломами серверов в России, – тоже дело рук Microsoft"."В этой структуре, очевидно, рассчитывают на щедрые вливания из выделенных в оборонном бюджете ассигнований на кибервойны (15 миллиардов долларов). Усиленно принялись реализовывать продвигаемую Западом концепцию политической атрибуции – определение удобного виновного через подтасовку и фальсифицирование данных, без технических или правовых проверок. Последнее никакой компании, разумеется, не под силу, поскольку это – прерогатива компетентных органов государств", - добавил он.По его словам, на бездоказательность приведенных в докладе тезисов обратили внимание и западные эксперты, в частности, из университета Джонса Хопкинса, они раскритиковали выводы Microsoft как несостоятельные."В общем, компания существенно дискредитировала себя попыткой подыграть конъюнктуре, выслужиться перед американскими властями. Многим странам в мире, пользующимся услугами Microsoft, стоит задуматься о том, что она из себя представляет на самом деле. В любой момент этот инструмент агрессивной политики Вашингтона может быть использован для покушения на суверенитет неугодных государств, и такие подрывные действия будут оправданы очередным пропагандистским "опусом", - заключил Сыромолотов.

https://ria.ru/20220718/ukraina-1803242375.html

https://ria.ru/20220608/microsoft-1793966199.html

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украина, россия, министерство обороны сша, технологии, в мире, microsoft corporation