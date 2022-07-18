https://ria.ru/20220718/mau-1803233890.html
Мосгорсуд оставил ректора РАНХиГС Мау под домашним арестом
Мосгорсуд оставил ректора РАНХиГС Мау под домашним арестом - РИА Новости, 18.07.2022
Мосгорсуд оставил ректора РАНХиГС Мау под домашним арестом
Мосгорсуд признал законным домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:17
2022-07-18T15:17
2022-07-18T15:24
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
россия
происшествия
владимир мау
московский городской суд
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, передает корреспондент РИА Новости."Апелляционную жалобу отклонить", - огласил решение судья. Мау, обвиняемый в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве, был отправлен под домашний арест 30 июня. Ученый просил суд отпустить его под залог.Адвокат Алексей Дудник указал в жалобе, что, по версии следствия, деяния совершены в 2018-2020 годах, но Мау не подписывал документы о приеме на работу и не был уведомлен о фиктивном трудоустройстве в академию. Защитник просил смягчить меру пресечения на залог или запрет определенных действий. Прокурор возражал, указав, что суд первой инстанции учел в полном объеме данные о личности, семейном положении, каких-либо процессуальных нарушений при рассмотрении ходатайства допущено не было.Врио ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) на время отсутствия Мау 7 июля был назначен проректор академии Максим Назаров.
https://ria.ru/20220630/pokazaniya-1799388695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), россия, происшествия, владимир мау, московский городской суд
15:17 18.07.2022 (обновлено: 15:24 18.07.2022)
Мосгорсуд оставил ректора РАНХиГС Мау под домашним арестом
Мосгорсуд признал домашний арест ректора РАНХиГС Мау законным
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, передает корреспондент РИА Новости.
"Апелляционную жалобу отклонить", - огласил решение судья. Мау, обвиняемый в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве, был отправлен под домашний арест 30 июня. Ученый просил суд отпустить его под залог.
Адвокат Алексей Дудник указал в жалобе, что, по версии следствия, деяния совершены в 2018-2020 годах, но Мау не подписывал документы о приеме на работу и не был уведомлен о фиктивном трудоустройстве в академию. Защитник просил смягчить меру пресечения на залог или запрет определенных действий. Прокурор возражал, указав, что суд первой инстанции учел в полном объеме данные о личности, семейном положении, каких-либо процессуальных нарушений при рассмотрении ходатайства допущено не было.
Врио ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
(РАНХиГС) на время отсутствия Мау 7 июля был назначен проректор академии Максим Назаров.