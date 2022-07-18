https://ria.ru/20220718/mau-1803233890.html

Мосгорсуд оставил ректора РАНХиГС Мау под домашним арестом

Мосгорсуд оставил ректора РАНХиГС Мау под домашним арестом - РИА Новости, 18.07.2022

Мосгорсуд оставил ректора РАНХиГС Мау под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:17

2022-07-18T15:17

2022-07-18T15:24

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

россия

происшествия

владимир мау

московский городской суд

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, передает корреспондент РИА Новости."Апелляционную жалобу отклонить", - огласил решение судья. Мау, обвиняемый в хищении у вуза 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве, был отправлен под домашний арест 30 июня. Ученый просил суд отпустить его под залог.Адвокат Алексей Дудник указал в жалобе, что, по версии следствия, деяния совершены в 2018-2020 годах, но Мау не подписывал документы о приеме на работу и не был уведомлен о фиктивном трудоустройстве в академию. Защитник просил смягчить меру пресечения на залог или запрет определенных действий. Прокурор возражал, указав, что суд первой инстанции учел в полном объеме данные о личности, семейном положении, каких-либо процессуальных нарушений при рассмотрении ходатайства допущено не было.Врио ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) на время отсутствия Мау 7 июля был назначен проректор академии Максим Назаров.

https://ria.ru/20220630/pokazaniya-1799388695.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), россия, происшествия, владимир мау, московский городской суд